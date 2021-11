Prezydent: Polska broni granicy UE. Cieszę się, że nasi sojusznicy są razem z nami

Andrzej Duda na konferencji prasowej podziękował prezydentom V4 za solidarność z Polską wobec kryzysu migracyjnego. - Dzisiaj Polska broni nie tylko swojej granicy, ale przede wszystkim broni granicy Unii Europejskiej, wywiązując się ze swoich zobowiązań europejskich jako członek Unii Europejskiej i broni także i granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego - zaznaczył. - Cieszę się, że również nasi sojusznicy, nasi najbliżsi współpracownicy - jakimi są państwa wspólnoty wyszehradzkiej - są razem z nami - podkreślił.

Prezydent RP poinformował także, że rozmowy w Budapeszcie dotyczyły m.in. walki z pandemią koronawirusa i wydano wspólne oświadczenie ws. zachęcania obywateli, aby się szczepili. - W Polsce ponad 90 proc. osób, które są hospitalizowane z powodu zachorowania, z powodu zakażenia, to są osoby, które nie były szczepione - mówił Duda. Jak podkreślił, osoby przebywające w szpitalu w związku z COVID-19, a które zostały zaszczepione, są tam z powodów chorób współistniejących, a inni zaszczepieni przechodzą chorobę w sposób lekki.

30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Duda poinformował, że w apelu dotyczącym szczepienia chodzi o życie i zdrowie współobywateli, ale też o normalne funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek.

Prezydent odnosił się też do trzydziestolecia V4. - Te trzydzieści lat to są lata przez które Grupa Wyszehradzka pokazała swoją skuteczność, sensowność swojego istnienia - podkreślił. - Dzisiaj wszyscy razem jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, co nastąpiło właśnie w okresie tych 30 lat naszej współpracy. Dzisiaj jesteśmy wszyscy razem członkami Unii Europejskiej, co również jest dorobkiem tych 30 lat współpracy - dodał.

- Dzisiaj nieporównywalnie zmieniła się nasza sytuacja gospodarcza, jest ona nieporównywalnie lepsza, jesteśmy krajami nieporównywalnie bardziej rozwiniętymi - mówił Duda. - Śmiało można powiedzieć, że nasze państwa, nasze miasta, nasze miasteczka, wioski wyglądają inaczej niż było to na początku lat 90. Dzisiaj nasze społeczeństwa zbliżają się poziomem życia do tego jak w państwach na zachodzie Europy i z całą pewnością jest to także w ogromnym stopniu dorobek współpracy wyszehradzkiej - powiedział prezydent RP.

WIDEO - Australia. Dryfujące zwłoki wieloryba przyciągnęły stado rekinów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP