Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 52-letnią matkę, która kupiła alkohol dla swoich 13-letnich córek oraz kazała im go wypić. Policję powiadomił starszy brat dziewczynek, który zaobserwował dziwne zachowanie jednej z nich.

Policja interweniowała przed północą w sobotę w jednej z kamienic w centrum Tomaszowa Mazowieckiego. Funkcjonariuszy powiadomił 22-letni mężczyzna, podejrzewający, że jego 13-letnia siostra, którą opiekowała się matka jest pijana.

Patrol zastał na miejscu 52-letnią kobietę oraz jej córkę. Po badaniu alkomatem okazało się, że matka ma 2 promile alkoholu w organizmie. Przebadano także dziewczynkę - również była pod wpływem alkoholu.

ZOBACZ: Pijana kobieta wiozła trzyletnią córkę. Obok siedział trzeźwy pasażer

Druga córka kobiety, również 13-letnia, znajdowała się w mieszkaniu sąsiadki, gdzie piła alkohol. Padanie potwierdziło, że dziewczynka jest nietrzeźwa.

Matka kupiła 13-latkom wino

"Mundurowi ustalili, iż alkohol nieletnim podała ich matka. Kobieta kupiła wino i udostępniając je córkom nakłoniła je do jego spożycia. Tym samym 52-latka popełniła przestępstwo, co dało podstawy do jej zatrzymania w policyjnym areszcie" - przekazała łódzka policja. Wezwani na miejsce ratownicy ocenili, że matka i córki nie wymagają opieki medycznej.

Dzieci trafiły pod opiekę rodziny, a matka do aresztu. Grożą jej dwa lata pozbawienia wolności.

WIDEO - Szef MSWiA: groźba Łukaszenki wywołała furię Rosjan Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl