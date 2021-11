"Legendarny kompozytor był powszechnie uznawany za najbardziej innowacyjnego, najbardziej wpływowego i najważniejszego kompozytora i autora tekstów we współczesnej historii Broadwayu" – podkreśliła strona internetowa "Broadway World".

Twórca musicali i muzyki filmowej

Sondheim był m.in. autorem muzyki i tekstów do takich musicali jak "Saturday Night" (1954), "A Funny Thing Happened On The Way To The Forum" (1962), "Anyone Can Whistle" (1964), "Follies" (1972), "A Little Night Music" (1973), "The Frogs" (1974), "Into The Woods" (1987), "Assassins”"(1991) oraz "Road Show" (2008).



Sondheim napisał także teksty piosenek do "West Side Story" (1957) z muzyką Leonarda Bernsteina, "Gypsy" (1959) Jule Styne’a, "Do I Hear A Waltz?" (1965) Richarda Rodgera oraz "Moving On" z muzyką Billy’ego Joela (2001).

ZOBACZ: Zmarł Aleksander Rowiński. Pisarz i publicysta miał 90 lat



W roku 2010 musical "Sondheim On Sondheim", muzyczną rewię złożoną z muzyki oraz tekstów Sondheima, opracował i wyreżyserował James Lapine.



Dla potrzeb filmu Sondheim napisał m.in. muzykę do "Stavisky’ego" (1974) a także był jednym z kompozytorów muzyki do "Reds" (1981). Był też autorem muzyki do sztuk teatralnych, w tym do "Invitation to a March" (1961) i "Twigs" (1971).

ZOBACZ: Zmarł o. Jerzy Tomziński, legendarny zakonnik z Jasnej Góry



Dziennik "New York Times" ocenił, że muzyka i teksty Sondheima podniosły na wyższy poziom artystyczne standardy amerykańskiego musicalu. Jak dodał jeszcze w czwartek kompozytor obchodził z przyjaciółmi Święto Dziękczynienia.

"Broadway World" przypomniał, że muzykę Sondheima będzie można usłyszeć w kinach w nowej wersji "West Side Story", w reżyserii Stevena Spielberga. Film wejdzie na ekrany kin 10 grudnia.



Za swą twórczość Sondheim otrzymał Oscara, osiem nagród Tony (więcej niż jakikolwiek inny kompozytor), osiem nagród Grammy, nagrodę Pulitzera, nagrodę imienia Laurence Oliviera oraz przyznany przez Baracka Obamę Prezydencki Medal Wolności.

W 2010 roku jego imię otrzymał teatr na Broadwayu znany wcześniej jako Henry Miller's Theatre.

WIDEO - TSUE: kolejna kara finansowa dla Polski. Komentarz rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP