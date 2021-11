W czwartek w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie doszło do buntu. Mieszkające tam osoby próbowały sforsować ogrodzenie oraz zabezpieczenia obiektów. Na nagraniu z jednego z pomieszczeń widać m.in. próbę zniszczenia kamery.

W czwartek w ośrodku dla cudzoziemców na poligonie w Wędrzynie około 100-osobowa grupa najbardziej agresywnych migrantów wyszła przed budynek, w którym mieszkają. Zaczęli skandować hasła, domagając się wypuszczenia.



Wybito szyby i zniszczono wyposażenie pomieszczeń. Po kilku godzinach służbom udało się opanować bunt.

Agresywne zachowanie cudzoziemców zostało zarejestrowane przez kamery w ośrodku. Na jednym z nagrań widać m.in., jak mężczyzna próbuje zniszczyć kamerę, rzucając w nią przedmiotem.

W operacji mającej na celu deeskalację emocji, które towarzyszyły podczas buntu w ośrodku brało udział niemal 600 policjantów.

W piątek rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska podczas konferencji została zapytana o warunki, w jakich mieszkają osoby umieszczone w ośrodku w Wędrzynie.

- Co jakiś czas otrzymujemy sygnały od tych osób, że warunki nie są takie, jakich by oczekiwali. Zwłaszcza, że są to obywatele w głównej mierze Iraku, którzy nam zeznają, że ich warunki tam, gdzie mieszkali w krajach pochodzenia były dobre, mieli dość dobre statusy ekonomiczne - tłumaczyła porucznik.

"Ośrodek poligonowy"

- Naturalne jest to, że ten ośrodek nie zapewnia im takich warunków, jakie mieli w domu. Proszę pamiętać, że to jest ośrodek poligonowy. Byli tam zakwaterowani żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze NATO i ośrodek był cały czas używany, więc te warunki były i są dobre - zapewniła.

Wskazała, że migranci w ośrodku mają dostęp do wszystkich sanitariatów.

