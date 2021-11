Izrael podał w czwartek, że jego obywatele są objęci zakazem podróżowania w region południowej Afryki ze względu na wykrycie tam nowego wariantu koronawirusa. Obcokrajowcy z tego regionu nie mogą przekroczyć granicy państwa.

Z kolei Izraelczycy wracający z tamtych stron będą musieli po przyjeździe poddać się od 7 do 14-dniowej kwarantannie w hotelu.

Nowy wariant koronawirusa w Izraelu

W piątek rano poinformowano o wykryciu pierwszego przypadku nowego wariantu koronawirusa w Izraelu. Zakażona jest nim osoba, która wróciła z Malawi. Podejrzewane są również dwie inne osoby. Poddano je testom, obecnie czekają na wyniki - podał "The Jerusalem Post". Wszyscy podróżni byli zaszczepieni.

Premier Izraela Naftali Bennett o 11:00 czasu lokalnego spotka się ze specjalistami z ministerstwa zdrowia, by omówić nowy wariant koronawirusa. W czwartek tamtejszy minister zdrowia podał, że kraj zakupił testy PCR, które są w stanie wykryć nowy wariant.

Nowy wariant koronawirusa. Reakcja Unii Europejskiej

"Komisja Europejska zamierza zablokować loty z Południowej Afryki" - podała szefowa KE Ursula von der Leyen. Ograniczenie lotów do i z Południowej Afryki wprowadzili Niemcy.

Również Włochy zakazały wjazdu do kraju osobom, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedziły RPA, Lesotho, Botswanę, Zimbabwe, Mozambik, Namibię i Eswatini. Na zamknięcie granic dla podróżnych z RPA i siedmiu innych krajów regionu, w tym Zambii, zdecydowały się także Czechy.

Z kolei WHO - prawdopodobniej jeszcze w piątek - zorganizuje spotkanie w celu omówienia informacji o nowym wariancie.

Koronawirus. Nowy wariant wykryto w Botswanie

O zidentyfikowaniu w Botswanie nowego wariantu koronawirusa pisał w czwartek australijski portal news.com.au. Wirus zdołał przedostać się do RPA i Hongkongu. Naukowcy z Imperial College of London są poważnie zaniepokojeni z uwagi na mnogość jego kolców i potencjał do mutacji. Zwracają uwagę, że może być on odporny na szczepionki.

Wariant B.1.1529, który prawdopodobnie zostanie nazwany szczepem Nu, został wykryty 11 listopada w Botswanie. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu.

- Ogromna liczba kolców wirusa sugeruje, że nowy szczep może stanowić poważny problem - stwierdził dr Tom Peacock z Imperial Colleague of London i dodał, że "B.1.1529 może omijać większość znanych przeciwciał monoklonalnych, co oznacza potencjał tego wirusa do wywoływania nowych epidemii na całym świecie, dzięki wymykaniu się mechanizmom obronnym organizmu".

Nieznany dotąd wariant koronawirusa "mógł wyewoluować podczas przewlekłej infekcji osoby z obniżoną odpornością, prawdopodobnie u nieleczonego pacjenta z HIV/AIDS".





an/Interia Wydarzenia