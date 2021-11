- Niech Tusk traktuje to, jako daleko idące ostrzeżenie - powiedział europoseł Leszek Miller w "Debacie Dnia" w Polsat News. Jego zdaniem to partia, którą stać na samochód z kierowcą dla swojego szefa. - Donald Tusk popełnił błąd. Jak się jest premierem, to się samemu nie jeździ - powiedział. Jednocześnie przyznał, że nie zna "nikogo, kto nie przekroczył dozwolonej prędkości".

Europoseł Leszek Miller odniósł się do sprawy odebrania liderowi PO Donaldowi Tuskowi prawa jazdy przez policję. Były szef Rady Europejskiej został zatrzymany przez policję niedaleko Mławy, gdy jadąc służbowym samochodem przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h - poinformowała w poprzednią sobotę Interia.

Polityk otrzymał również mandat i punkty karne.

Tusk napisał potem na Twitterze, że konsekwencje złamania przepisu drogowego zaakceptował. Dwa dni temu - również Interii - powiedział, że w poniedziałek z Sopotu do Warszawy przyjechał pociągiem ekspresowym pendolino.

"Nie znam nikogo, kto nie przekroczył prędkości"

- Nie znam wśród setek swoich znajomych nikogo, kto nie przekroczył (dozwolonej - red.) prędkości - powiedział w "Debacie Dnia" były premier Leszek Miller.

Dodał, że osoby na eksponowanych stanowiskach nie powinny same prowadzić samochodu.

- Jak się jest premierem, to się samemu nie jeździ. Donald Tusk popełnił błąd - stwierdził polityk.

- Kiedyś z nim na ten temat rozmawiałem i powiedziałem: to jest partia, którą stać na to, by wyposażyć swojego szefa w samochód z kierowcą, ochronę i tak dalej. Dlatego, że hejt i nienawiść w stosunku do Tuska są tak potworne, że kiedyś coś naprawdę może mu się zdarzyć. Niech Tusk traktuje to jako daleko idące ostrzeżenie - powiedział Miller, który był także szefem MSWiA.

