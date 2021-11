W ostatnim czasie Polska zmaga się z kryzysem migracyjnym na granicy oraz w Unii Europejskiej, z narastającą IV falą koronawirusa oraz ze wzmagającą się inflacją.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż się nie uspokaja, o czym świadczyć może nocny atak w okolicach Czeremchy (woj. podlaskie) ponad 230 agresywnych migrantów oraz seria międzynarodowych spotkań premiera Mateusza Morawieckiego potocznie zwaną ofensywą dyplomacyjną. W związku z niezaprzestaniem przez reżim Łukaszenki działań migracyjnych, w czwartek rano w siedzibie BBN odbyła się narada sztabu kryzysowego ws. sytuacji na granicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, a także m.in. szefów MSWiA, MON, MSZ i służb.





W akcję związaną ze szturmem na granicę zaangażowany jest MON, który poinformował o spotkaniu szefa resortu Mariusza Błaszczaka w Bukareszcie, który weźmie udział w spotkaniu z rumuńskim ministrem obrony.

W czwartek 25 listopada br. w Bukareszcie minister Mariusz Błaszczak weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony w formacie bukareszteńskim B9. W trakcie obrad omówiona zostanie sytuacja w regionie oraz kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

- Ministerstwo Obrony Narodowej

W programie "Gość Niedzielny" wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, iż "chcemy utrzymać solidarność Zachodu ws. kryzysu migracyjnego". - Świat zachodni wspólnie z Europą Środkową i Wschodnią musi wysyłać sygnały do Mińska i Moskwy, by nie dochodziło do dalszych działań eskalacyjnych; tę misję będziemy kontynuować - mówił w czwartek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Tusk: wódz uciekł z pola bitwy

Liderowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi brakuje działań Jarosława Kaczyńskiego, który - według przedstawiciela opozycji - "ma w rękach całą władzę". "Nie podejmuje żadnych decyzji, od których zależy życie tysięcy ludzi i bezpieczeństwo kraju". Zniknięcie Kaczyńskiego, zostało nazwane przez Tuska "ucieczką z pola bitwy".

"Jarosław Kaczyński zniknął w najbardziej krytycznym dla Polski momencie. Ma w ręku całą władzę, a nie podejmuje żadnych decyzji. Decyzji, od których zależy życie tysięcy ludzi i bezpieczeństwo kraju. Wódz nam uciekł z pola bitwy" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

"Jarosław Kaczyński zniknął w najbardziej krytycznym dla Polski momencie. Ma w ręku całą władzę, a nie podejmuje żadnych decyzji. Decyzji, od których zależy życie tysięcy ludzi i bezpieczeństwo kraju. Wódz nam uciekł z pola bitwy."

Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu?

Jarosław Kaczyński zapytany 16 listopada w Polskim Radiu 24, czy wobec konfliktu na granicy nie odejdzie z rządu i zostanie na swoim stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa, odparł, że nie jest niezastąpiony. - Te główne sprawy, które miałem załatwić, które wymagały kogoś o mocnej pozycji politycznej, bardzo mocnej w naszym obozie, to właśnie są gotowe, ale oczywiście nie wykluczam takiej ewentualności, że to się trochę przedłuży" - powiedział J. Kaczyński.

Nie chcę, to trochę żartuję, że jestem człowiekiem, którego wszędzie potrzebują i oczekują, natomiast proszę pamiętać, że partia jest troszkę przeze mnie opuszczona, a to partia ma wygrać kolejne wybory" - dodał. - Taką funkcję, jaką ja pełnię w tej chwili, mogą pełnić także inni, sądzę, że będzie to równie efektowne, a nawet jak będzie to ktoś z resortów siłowych, to może jeszcze bardziej - powiedział.

aml/ml/Polsatnews.pl