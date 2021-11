Po zbadaniu ponad 1400 osób dorosłych molnupiravir zmniejszył ryzyko hospitalizacji lub śmierci pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19 do 30 procent. W zeszłym miesiącu koncern Merck na podstawie danych od 775 pacjentów poinformował, że wykazana skuteczność specyfiku wyniosła 50 procent.

Merck: ogólnie korzystna ocena

W piątkowym oświadczeniu koncern farmaceutyczny napisał, że analiza pośrednia i dodatkowe badania w dalszym ciągu "utrzymują skuteczność i ogólnie korzystną ocenę stosunku korzyści do ryzyka stosowania molnupiraviru w leczeniu łagodnego i umiarkowanego stopnia COVID-19 u osób dorosłych obciążonych wysokim ryzykiem postępu choroby".

Dodano, że udostępniono Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowane dane dotyczące skuteczności molnupiraviru.

Merck & Co. oraz partner firmy Ridgeback Biotherapeutics LP wystąpili 11 października do FDA z wnioskiem o dopuszczenie molnupiraviru w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego przebiegu choroby Covid-19 u dorosłych, którzy narażeni są na rozwój choroby mogący skutkować koniecznością hospitalizacji.

FDA omówi skuteczność molnupiraviru

Komitet doradczy FDA ma omówić w przyszłym tygodniu kwestię skuteczności pigułki przeciwko COVID-19.

Molnupiravir można podawać pacjentom w domu, w przeciwieństwie do przeciwwirusowych terapii remdesiwirem i przeciwciałami monoklonalnymi firmy Gilead Sciences Inc., które są podawane we wlewie dożylnym, zwykle w szpitalu lub klinice. Leczenie pacjentów w domu pozwala uniknąć ryzyka przeniesienia wirusa na personel medyczny i innych pacjentów.