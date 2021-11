- W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, B.1.1.529, rząd Izraela w piątek wprowadził zakaz przylot z większości krajów Afryki. "Jesteśmy na skraju stanu wyjątkowego - powiedział na konferencji prasowej premier Naftali Bennett. Szef rządu powiedział, że nowy wariant może być bardziej zaraźliwy niż wariant Delta.

Izrael: klika przypadków nowego wariantu

Szef rządu ujawnił, że w kraju odnotowano jak dotąd kilka przypadków zakażeń nowym szczepem, który po raz pierwszy został rozpoznany w Republice Południowej Afryki. Pierwszy przypadek został potwierdzony u podróżnego, który przyleciał z Malawi.

Na izraelskiej czerwonej liście państw podwyższonego ryzyka związanego z COVID-19 nie znalazło się tylko kilka krajów z Afryki Północnej. Każdy, kto powróci z wymienionego na tej liście państwa, będzie musiał pozostać w izolacji w wyznaczonym hotelu od 7 do 14 dni. Rząd wydał także zakaz podróży do tych krajów, w których stwierdzono przypadki nowej odmiany COVID-19.

Nad zlokalizowaniem wszystkich osób, które przebywały w krajach podniesionego ryzyku w ciągu ostatniego tygodnia będzie pracować izraelskie wojsko. Mają się one izolować oraz przeprowadzić test na obecność COVID-19.

- Naszą nadrzędną zasadą jest obecnie podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, w szczególności w odniesieniu do wjazdów i wyjazdów z Izraela, zanim sytuacja się nie wyjaśni - powiedział Bennett po pilnym spotkaniu z ministrem zdrowia Nicanem Horowicem i ekspertami - podał dziennik "The Times of Israel".

W Izraeli dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało jak dotąd około 43 proc. populacji. W poniedziałek jak drugi kraj na świecie, po USA, Izrael rozpoczął szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

Niemcy: zakaz lotów i kwarantanna

Minister zdrowia Republiki Federalnej Niemiec Jens Spahn poinformował w piątek, że kraj wprowadza obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie z Republiki Południowej Afryki dla wszystkich podróżnych, nawet dla tych w pełni zaszczepionych. Szef resortu zaapelował także tych podróżnych, którzy powrócili z zagrożonego regionu Afryki w ciągu ostatnich kilku dni o dobrowolne poddanie się izolacji.

"Niemcy ogłoszą m.in. RPA jako obszar nowego wariantu wirusa. Wchodzący w życie dzisiejszej nocy przepis stanowi, że linie lotnicze będą mogły przywozić jedynie Niemców do Niemiec, a 14-dniowa kwarantanna będzie dotyczyć wszystkich podróżnych, także osoby zaszczepione" - podał Spahn precyzując, że przylecą także osoby mające pozwolenie na pobyt stały w Niemczech.

"Przy wjeździe do kraju zachowajmy ostrożność. Niepokoi nas nowo odkryty wariant #B11529, dlatego działamy proaktywnie i zawczasu. Ostatnią rzeczą, której nam teraz brakuje, byłoby przywiezienie nowej mutacji, sprawiającej jeszcze więcej problemów" - dodał polityk.

Wprowadzonym przez Niemcy zakazem mają zostać objęte także inne kraje, sąsiadujące z RPA, ale "nie osiągnięto jeszcze konkretnego porozumienia co do tego, które kraje zostaną włączone do tego zakazu" - wyjaśnił Spahn, cytowany przez RND, centralną redakcję grupy mediowej Madsack.

- Tylko UE może legalnie nakazać wstrzymanie ruchu lotniczego - wyjaśnił Spahn i dodał, że "niemieckie przepisy są na razie wystarczające".

Wielka Brytania zawiesza połączenia lotnicze

W piątek w południe Wielka Brytania zawiesiła wszystkie loty z RPA, Namibii, Zimbabwe, Lesoto, Botswany i Eswatini. Wstrzymanie połączeń początkowo przewidziane jest do niedzieli rano. Później wjechać z tych krajów będą mogli tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Będą jednak musieli odbyć 10-dniową kwarantannę w hotelu, za którą będą musieli sami zapłacić.

- Jedną z lekcji płynących z tej pandemii jest to, że musimy działać szybko i w jak najwcześniejszym momencie. Zbliżamy się do zimy, a nasz program szczepień przypominających wciąż trwa, więc musimy pozostać ostrożni - wyjaśnił brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. Zapowiedział, że rząd nie zawaha się rozszerzyć czerwonej listy podróżnej o kolejne kraje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

"UE rozważa jeszcze bardziej radykalne środki, w tym całkowite zatrzymanie ruchu lotniczego między Europą a południową częścią Afryki. W takim przypadku żaden samolot z południowej Afryki nie byłby dopuszczony do lądowania w Europie, a Niemcy powracający do kraju musieliby wlecieć tylko przez kraje trzecie" - podała RND.

Brytyjskie media podały w czwartek wieczorem, że na całym świecie potwierdzono dotychczas 59 przypadków wariantu B.1.1.529 COVID-19. Wykryto je głównie w RPA, Botswanie i Hongkongu. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zaplanowali na piątek spotkanie, podczas którego mieli ocenić wariant, który w środę został sklasyfikowany jako będący "pod obserwacją". Jeśli zostanie podniesiony do rangi wariantu "niepokojącego", może otrzymać nazwany literą z greckiego alfabetu.

