Darmowe testy na obecność koronawirusa dla chętnych przedstawicieli niektórych zawodów oraz złożenie ustawy o funduszu kompensacyjnym zapowiedział w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Stało się to po jego spotkaniu z reprezentantami sejmowych ugrupowań, na którym rozmawiano o dalszych działaniach państwa w związku z koronawirusem.

W piątek przedstawiciele sejmowych formacji spotkali się z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, aby omówić dalsze działania obronne przed narastającą czwartą falą pandemii. Po zakończeniu wspólnej rozmowy, której nie mogli przysłuchiwać się dziennikarze, wiceszef MZ przekazał, jakie dokładnie tematy poruszono.

- Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie skierowany do Sejmu w poniedziałek - zapowiedział Kraska, mając na myśli fundusz, z którego wypłacane będą pieniądze dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne (NOP-y).

Jak zapewnił, "była zgoda wszystkich abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym. - Będzie ona tylko i wyłącznie o tym funduszu. Nie będzie w niej zamieszczonych innych dodatkowych rzeczy; taki był wymóg stron parlamentarnych - objaśnił.

Kraska: przed bezpłatnymi testami nie będzie kwarantanny

Wiceminister dodał, że na spotkaniu ustalono, iż przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli dobrowolnie zgłaszać się na testy pod kątem obecności koronawirusa. Wymienił pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji oraz komunikacji miejskiej.

- Będzie to (uregulowane) w formie rozporządzenia. Osoba, która uzyska skierowanie na test, nie trafi na kwarantannę - wyjaśnił Waldemar Kraska, przyznając, że perspektywa izolacji w oczekiwaniu na wynik testu "odstrasza" Polaków od jego wykonania.

Stwierdził, iż politycy dyskutowali, czy używano by testów genetycznych, czy antygenowych. - Zostawimy to ekspertom i myślę, że tutaj konsultanci się w tej kwestii wypowiedzą, jakie testy powinny być wykonywane, żeby one miały jakąś wartość medyczną - powiedział Kraska.

Bez jednomyślności ws. płacenia za zaszczepienie się

Kraska przekazał, iż przedstawiciel Koalicji Polskiej zaproponował płacenie za zaszczepienie się przeciw COVID-19. (W tej kwestii) też nie było jednomyślności - wyjawił.

W jego ocenie wspólny sygnał, który wypłynął po tym spotkaniu to, że "powinniśmy w dalszym ciągu zdecydowanie przestrzegać, ale także egzekwować obostrzenia, które już w tej chwili obowiązują".

- Jesteśmy w tej chwili prawdopodobniej na szczycie, ewentualnie w okolicach szczytu czwartej fali, więc myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy przerwali ten łańcuch epidemiologiczny właśnie tymi prostymi i bardzo tanimi metodami. Czyli maseczką, dystansem czy też dezynfekcją. Dlatego w dalszym ciągu będziemy rozmawiać ze służbami, aby zdecydowanie zwiększyły działania kontrolne - powiedział Kraska.

Lubnauer: rządzący nie chcą przejść do kontrowersyjnych rzeczy

W spotkaniu uczestniczyła również m.in. posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Przekazała, że "była rozmowa o rozwiązaniach, ale nie ma żadnego projektu, który byłby przedmiotem prac".

- Jest wiele rzeczy, w których się zgadzamy: w kwestii bezpłatnego testowania pracowników m.in. służby zdrowia, w kwestiach związanych z dodatkami covidowymi, funduszu kompensacyjnego, który już dawno powinien funkcjonować. Dlatego ciekawe było to, że rządzący bardzo chętnie rozmawiali o rzeczach, w których nie ma sporu między nami, natomiast cały czas nie chcą przejść do tych rzeczy, które są kontrowersyjne i które trzeba podjąć, jeśli taka jest wola ze strony rządzących i wskazania ze strony Rady Medycznej - zauważyła.

Lubnauer dodała, że nadal nie ma projektu ws. funduszu kompensacyjnego, ale "jest natomiast zapewnienie, że wkrótce zostanie zaprezentowana 'uproszczona' wersja projektu".

Jak zrelacjonowała, w kwestii wykorzystania tzw. paszportów szczepionkowych poza Konfederacją posłowie "nie mówią nie", ale nadal nie ma konkretnych, wspólnych propozycji. Posłanka dodała, że na spotkaniu "była też zgoda w kwestii promocji szczepień dzieci".

Zadeklarowała również, że KO "jest gotowa wesprzeć władzę, jeśli zdecyduje się działać". Uściśliła, że ma na myśli "te działania, które mają spowodować, że Polacy zechcą się szczepić". - Jak dotąd nie ma projektu, więc to jest rozmowa o niczym - podsumowała.

Rząd zgodził się na fundusz kompensacyjny w lipcu

Wcześniej PAP informowała nieoficjalnie, że uczestnicy piątkowego spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w Sejmie są zgodni co do powołania Funduszu Kompensacyjnego, związanego ze szczepieniami. Miałby on przysługiwać osobom, u których wystąpiły negatywne odczyny poszczepienne.

Ponadto jednym z omawianych rozwiązań były pieniężne dodatki dla osób spoza służby zdrowia, pracujących przy zwalczaniu pandemii i jej skutków. Rząd przyjął w lipcu projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Na mocy tej regulacji zapewniałby on pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

