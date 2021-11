"Biega, jak bez kurczak bez głowy". Śmiszek o ofensywie dyplomatycznej premiera

Krzysztof Śmiszek zapytany o to, czy podoba mu się ofensywa dyplomatyczna polskich władz, odpowiedział, że chciałby ją widzieć kilka miesięcy temu. - Dzisiaj, to jest takie trochę paniczne bieganie po całej Europie - stwierdził.

- Anglicy mają takie powiedzenie "biegać jak kurczak bez głowy" i mam wrażenie, że premier Mateusz Morawiecki tak jeździ po tej Europie jak ten kurczak bez głowy - dodał wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Poseł uznał, że "niech (premier - red.) jeździ, niech nawiązuje kontakty, tylko czy taką ofensywę dyplomatyczną organizuje się wtedy, kiedy mleko się rozlało, czy nasze służby nie wiedziały 3-4 miesiące temu, że coś takiego jest szykowane przez Łukaszenkę - zastanawia się Śmiszek. - Za późno, za mało, kompulsywnie i bez planu - tak ocenił ofensywę dyplomatyczną poseł Krzysztof Śmiszek.

Śmiszek: MSZ nie istnieje

- Niestety stało się tak i bardzo tego żałuję, bo jako polski patriota uważam, że powinniśmy siedzieć przy stole z największymi - powiedział poseł Lewicy. Dodał, że "niestety stało się tak, że ponad naszymi głowami zostały rozpoczęte dyplomatyczne rozmowy i są kontynuowane".

- Mamy telefony do Łukaszenki od kanclerz Merkel i różnie możemy to oceniać, mamy rozmowy na szczeblu Unijno-Amerykańskim, mamy rozpoczęte naprawdę wiele inicjatyw, ale bez nas - wymienił Śmiszek. Poseł zastanawiał się na antenie Polsat News, "czy to jest okej".

- Według mnie to nie jest okej, i to nie jest wina UE czy USA tylko zaniedbanie rządu - odpowiedział poseł na swoje pytanie. Śmiszek zapytał również, czy widzowie pamiętają "jak nazywa się minister spraw zagranicznych?", na argumenty, że ten miał ostatnio problemy zdrowotne, uznał, że "ma też zastępców" i zapytał, czy są też widoczni.

- Stawiam tezę, ze MSZ nie istnieje polska dyplomacja jest w rozsypce i nie pomaga nam to, że prowadzimy wojnę z UE, a w momencie kryzysowym premier Morawiecki mówi "zapomnijmy o praworządności" - stwierdził Krzysztof Śmiszek.

Krzysztof Śmiszek: polska granica jest dziurawa jak durszlak

Za kilka dni kończy się stan wyjątkowy na granicy. Komisarz Johansson chce się spotkać z Ministrem Kamińskim i zaapelować, aby po polskiej stronie granicy zostały dopuszczone organizacje humanitarne. Na pytanie, czy to dobry pomysł, poseł Lewicy uznał, że "to jest absolutny warunek wprowadzenia jakiejś cywilizowanej polityki na granicy".

Dodał, że "organizacje humanitarne muszą tam być, dlatego, że nie wiem jak polski rząd by zaklinał rzeczywistość mówiąc, że Polska Granica jest szczelna, to mimo wszystko jest dziurawa jak durszlak, bo mamy już 10 tys migrantów, którzy przeszli do Niemiec".

- Nie poruszam tematu wpuszczania, czy niewpuszczania migrantów. Jeśli człowiek na terytorium Polski znajduje się w tragicznej sytuacji i tragicznej kondycji zdrowotnej, to trzeba mu pomóc - powiedział Krzysztof Śmiszek. Dodał, że "jeśli mamy odsuniętych dziennikarzy to jesteśmy skazani tylko na przekaz Łukaszenki albo rządowy". - Obecność organizacji humanitarnych jest konieczna, bo jest to wyraz poziomu cywilizacyjnego naszego kraju. Nie można pozwolić na to, żeby w Polsce, przy granicy umierali ludzie - ocenił wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego

Morawiecki w ostatnich dniach spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji. W czwartek spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, a w piątek z premierem Wielkiej Brytanii - Borisem Johnsonem

ZOBACZ: "To nie jest zwykła presja migracyjna, to kryzys polityczny". Morawiecki po rozmowie z Macronem

- Mówiłem o obawach m.in. o sytuacji na granicy z Białorusią, szantażu gazowym Rosji i groźbie ataku na Ukrainę. Odpowiedzią powinny być solidarne działania Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - To nie jest zwykła presja migracyjna, to kryzys polityczny - powiedział o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

