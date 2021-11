Naukowcy podkreślają czasem, że albatrosy to tacy "ludzie świata ptaków". Żyją średnio 50-60 lat. Jako nastolatki przechodzą "niezręczną" fazę dojrzewania, kiedy uczą się łączyć w pary i spółkować, a ich rytuałom godowym towarzyszą tańce. W okresie tym czasem znikają z gniazd na lata. A kiedy już znajdą parę na całe życie, są monogamiczne jak tylko dzikie zwierzęta potrafią być.

Albatrosy: najbardziej monogamiczne ptaki

Zwyczajnie wśród albatrosów rozstaje się mniej więcej tylko od 1 do 3 proc. par, typowo – w związku bez potomstwa. Brytyjscy badacze zauważyli, że liczba ta niebezpiecznie ostatnio wzrosła. W obserwowanej przed 15 lat populacji już 8 proc. ptaków porzuciło swojego partnera.

Jak wyjaśniają ornitolodzy z Royal Society, którzy przyglądali się ptakom na Falklandach, niezwykle wysokie i wciąż rosnące temperatury mórz, mają wpływ na wzrost częstotliwości rozpadu par albatrosów. Dla morskich ptaków cieplejsze morza to mniej ryb, a zatem mniej pożywienia.

Ptaki muszą latać dalej na polowania, można więc powiedzieć, że spędzają więcej czasu w pracy, pozwalającej im wyżywić rodzinę. Kryzys klimatyczny powoduje dodatkowo stres i problemy w dbałości o związek partnerów.

Ornitolog: ptaki "rozwodzą się" przez stres

Francesco Ventura, badacz z Uniwersytetu w Lizbonie, który brał udział w badaniach Royal Society, mówi o dwóch możliwych interpretacjach częstych rozstań ptaków. Jeden to ten, że ocieplające się wody zmuszały ptaki do dalszych i dłuższych polowań. Jeśli nie wracały na sezon godowy, ich partnerzy szukali szczęścia z kim innym. Drugim uzasadnieniem może być to, że cieplejsze wody i trudniejsze środowisko oznaczają wzrost poziomu hormonów stresu.

Zdaniem Ventury ptaki mogą obwiniać partnerów za ten podwyższony poziom stresu. – Proponujemy hipotezę obwiniania partnera, według której samice odczuwają fizjologiczny stres i przypisują go gorszemu zachowaniu samców – powiedział badacz.

Populacja albatrosów spada w ostatnich latach o 5-10 proc. rocznie, od 2005 roku. Ten spadek liczebności wiąże się z cieplejszymi morzami, mniejszą ilością zwierzyny i coraz częstszymi spotkaniami z poławiaczami tuńczyków.

pdb/msl/The Guardian