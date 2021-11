Rysunek przedstawiający Madonnę z dzieciątkiem trzymającym kwiat, która przysiadła na porośniętej trawą ławce, zmienił właściciela w 2016 roku. Był częścią kolekcji zmarłego architekta Jean-Paula Carlhiana, którego przodkowie mieszkający we Francji byli kolekcjonerami sztuki.

Albrechta Dürera zdradził monogram i znak wodny

Zarówno sprzedający, jak i nabywca, w chwili transakcji byli przekonani, że mają do czynienia ze współczesną reprodukcją. Jak informował w ubiegłym roku "Times", o rysunku usłyszał kolekcjoner i udziałowiec londyńskiej Agnews Gallery Clifford Schorer podczas podróży do Bostonu.

- Uznałem, że to albo arcydzieło, albo najlepsze fałszerstwo w dziejach – powiedział Schorer i rozpoczął konsultacje z ekspertami, by potwierdzić swoje domysły.

Pierwszym wskaźnikiem autentyczności ma być charakterystyczny monogram Albrechta Dürera, wykonany tym samym atramentem co reszta rysunku. Kompozycja powstała też na papierze noszącym znak wodny - trójząb i pierścień - znany z ponad 200 innych arkuszy papieru używanych przez Dürera.

Świeżo zidentyfikowany jako dzieło Albrechta Dürera rysunek jest do 12 grudnia pokazywany w Agnews Gallery w Londynie. Potem trafi do sprzedaży. Marszandzi oczekują, że zostanie sprzedany za ok. 50 mln dolarów.

Kiosk z pamiątkami ukrywał arcydzieło

Dwoje najwybitniejszych ekspertów od twórczości malarza, kurator Christof Metzger z wiedeńskiej Albertiny i Giulia Barton, w przeszłości pracująca dla British Museum, oceniają dzieło jako autentyczne, wskazując, że jest to szkic przygotowawczy do późniejszej Madonny wśród zwierząt, która znajduje się właśnie w Wiedniu.

Potwierdzenie autentyczności rysunku oznacza, że mamy do czynienia z odkryciem pierwszego kompletnie nieznanego dzieła Dürera od lat 70. XX wieku. W styczniu podczas renowacji wiedeńskiej katedry św. Szczepana odkryto polichromie uznawane za dzieło mistrza lub jego warsztatu. Znajdują się w części kościoła obecnie przeznaczonej pod kiosk z pamiątkami.

