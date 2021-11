Prezydent: drobny gest wykonany w stronę drugiego człowieka ma nieraz niesłychaną moc

Prezydent Duda podczas gali dziękował finalistom i laureatom nagrody, a także wszystkim tym, którzy na co dzień służą drugiemu człowiekowi.

Duda: drobny gest wykonany w stronę drugiego człowieka ma niesłychaną moc

Podkreślał, że działalność społeczna, zwłaszcza w pandemii koronawirusa, jak również doświadczenie ostatnich lat pokazuje, "jak bardzo szerokie jest to spektrum, w którym w naszym społeczeństwie ta pomoc drugiemu człowiekowi, czy pomoc pewnym ideom, ich promowanie, jest bardzo potrzebna".

Z drugiej strony - zauważył - pokazuje, "jak wiele jest tych obszarów, w których poprzez współdziałanie można budować społeczeństwo obywatelskie".

ZOBACZ: Białystok. Rolnicy kupili Straży Granicznej quada. Prezent ma ułatwić pracę na granicy z Białorusią

Jak zaznaczył, wszyscy laureaci Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego" w tych obszarach działają. Wskazał, że "nawet taka prosta rzecz jak wspólne kibicowanie może przez integrację przynosić radość i dobro".

Według Andrzeja Dudy takie rzeczy jak polityka przywracania pamięci może mieć duże znaczenie dla budowania tkanki społecznej, "a drobny gest wykonany w stronę drugiego człowieka ma nieraz zupełnie niespodziewaną, niesłychaną moc". - Prostymi działaniami można przynieść tak wiele dobra poświęcając tak niewiele własnego czasu - podkreślił prezydent.

"To jest wielkie dzieło budowania równości"

Andrzej Duda wyraził zadowolenie z tego, że wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni to "zarazem ci, którzy umieją swoją działalnością zarazić innych".

- Przychodzą do nich młodzi, przychodzą wolontariusze, chcą dać swoje serce, chcą nieść dobro drugiemu człowiekowi, chcą dostrzec tego człowieka - mówił prezydent. Podkreślił, że często wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka "jest tą wędką". - Oni nie dostają ryby, nie przychodzą na gotowe, oni otrzymują wsparcie, które pozwala im często wrócić do normalnego życia - zaznaczył.

- To jest wielkie dzieło budowania równości, za nie z całego serca dziękuję, przede wszystkim w tych trudnych czasach, w których jesteśmy - podkreślił prezydent. Jak dodał, liczy się to, by nawet w pandemii koronawirusa nie zniechęcać się i "robić swoje dla drugiego". - To jest właśnie wielka moc tej wspaniałej realizacji dobra wspólnego - powiedział.

ZOBACZ: Wojciech Andrusiewicz: osoby pełnoletnie od wtorku mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie

Nagroda Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego" została ustanowiona w 2016 r. w celu promowania postaw obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, uhonorowania szczególnie zaangażowanych osób, organizacji pozarządowych i wartościowych przedsięwzięć społecznych budujących wspólnotę obywatelską.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 22 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/PAP