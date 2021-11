Ceny producentów podbijają inflację. Takich wskaźników nie było od lat

Produkcja przemysłowa w październiku 2021 r. wzrosła o 7,8 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rok do roku o 5,2 proc., a miesiąc do miesiąca spadku o 0,6 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku wzrosła rdr o 9,8 proc., a mdm wzrosła o 2,0 proc.

Solidna produkcja z Polski 7,8%r/r, byliśmy powyżej konsensusu (6,5% vs 5,4% konsensus). 2,5pp wzrostu to sama energetyka, gaz, ale przetwórstwo przemysłowe nieźle (+5,5%r/r). Jak w 3kw21 Polska lepiej sobie radzi niż Czechy (słabość samochodówki), Rumunia (niskie zaszczepienia) pic.twitter.com/KlV2vvIPH6 — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 22, 2021

Najwyższa od 20 lat inflacja PPI

Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 11,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 10,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc.

W zakresie cen producentów widzimy potężne zaskoczenie na cenach górnictwa oraz wytwarzania i dystrybucji mediów. Ropa i koks również b. dużo dodały do samego przetwórstwa. Nasz ulubiony wskaźnik cen bazowych w przetwórstwie traci jednak impet wzrostowy. pic.twitter.com/iO6pa72dRr — mBank Research (@mbank_research) November 22, 2021

W ocenie ekonomistów ogłoszonej przed komunikatem GUS, najwyższa od 20 lat inflacja PPI miała jeszcze wzrosnąć, osiągając 10,8 proc. rdr.

Ocena koniunktury

W listopadzie w większości obszarów wskaźniki koniunktury na poziomie niższym niż w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie - podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 10,5 - niższym od notowanego w październiku (minus 6,3).

BUDOWNICTWO

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 11,9 - niższym od notowanego w październiku (minus 9,4).

HANDEL HURTOWY

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 - niższym niż przed miesiącem (plus 2,6).

HANDEL DETALICZNY

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,4 - niższym niż w październiku (minus 1,2).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,2 - zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 2,7).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 17,0 wobec minus 12,3 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 20,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,3).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,9 - niższym niż przed miesiącem (plus 16,8).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 15,1 - wyższym od notowanego w październiku (plus 13,3).

