Członkowie Polskiego Związku Zawodowym Rolników ufundowali quada Straży Granicznej. W poniedziałek prezent, do którego dołączono m.in. kilka paczek gogli dla funkcjonariuszy, trafił do Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. Pojazd ma ułatwić funkcjonariuszom pracę na granicy z Białorusią.

Quad kosztował ok. 80 tys. zł. Kwotę udało się zebrać wśród członków Polskiego Związku Zawodowego Rolników w ciągu kilku dni, wiadomość o zbiórce była przekazywana SMS-ami i telefonicznie. W zbiórce uczestniczyli rolnicy z województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Jak mówił w imieniu władz Związku Adam Paczóski, chodziło o wsparcie służb, które chronią granicę. - Nikt lepiej nie zrozumienie tej przysłowiowej miedzy jak rolnik, że tyle wolności, ile własności. Ta nasza granica to nie tylko granica państwa, ale też poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju, inwestowania (...), gdy mamy bezpieczną granicę - mówił Paczóski.

Quad ma ułatwić funkcjonariuszom pracę na granicy

Adam Paczóski dziękował w imieniu PZZR wszystkim, którzy - jak to ujął - "stoją na tej granicy, pilnują, walczą wręcz o to, by ta granica była nienaruszona". Dodał, że przekazany SG quad ma ułatwić funkcjonariuszom pracę na granicy z Białorusią.

ZOBACZ: Granica polsko-białoruska. 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Atak w Dubiczach Cerkiewnych

- Może nie możemy zostawić naszych gospodarstw i pójść fizycznie na granicę, ale właśnie w ten sposób chcemy się do tej obrony granicy dołożyć - powiedział Paczóski.

- Nie pierwszy raz w historii naszego kraju to mieszkańcy wsi, rolnicy pokazują jednoznacznie, że są razem z obrońcami granic, z funkcjonariuszami, żołnierzami (...), którzy starają się jak mogą tych wartości polskich bronić, tej tradycyjnej granicy, pojęcia granicy, tradycji, bezpieczeństwa naszej ziemi - mówił, odbierając kluczyki do pojazdu, ppłk Michał Puczyński z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziękował za wsparcie udzielane służbom na granicy.

WIDEO - Oddziały rosyjskie w szyku bojowym zbliżały się do granic Polski i Litwy. "Rosja testuje NATO" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP