"Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dziś rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.

Żaryn dołączył do wpisu krótkie nagranie, na którym widać rosyjskiego polityka. Do filmu dodano też napisy z tłumaczeniem jego słów.

"Wystarczy przeklinać kościół, łamać zasady wyznawane przez kościół. Nie jesteście chrześcijanami. Was nie dopuszczą do świętej komunii, za to wszystko co robicie. Ksiądz nie wpuści was na próg kościoła, ponieważ jesteście niemiłosierni" - czytamy. "Katolicy, gdzie wasza miłość do bliźniego. Wiara znaczy dla was mniej niż wypłata i instrukcje z Brukseli" - dodaje Rosjanin.

"Rosyjski polityk oskarżał Polskę i Zachód o wywołanie kryzysu a także oskarżył Polskę o agresję i brak człowieczeństwa. Politykowi rosyjskiemu towarzyszył propagandysta reżimu Łukaszenki" - dodał Żaryn w kolejnym wpisie.

Z kolei w ostatnim poście dodał, że "to już kolejny przejaw wsparcia strony rosyjskiej dla reżimu Łukaszenki prowadzącego operację przeciwko Polsce". "Kreml coraz jawniej wspiera działania służb białoruskich przeciwko UE".

Российский депутат-фрик Милонов приехал на КПП, чтобы убедить польских пограничников уйти охранять границу с Германией, иначе на них нападут геи pic.twitter.com/Cc2FRTIM0d — Чай з варэннем (@belteanews) November 22, 2021

36 tysięcy migrantów

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ok. 7 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.

