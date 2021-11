Mariusz Kamiński przedstawił Horsta Seehofera jako "bardzo ważnego partnera i sojusznika". Szef polskiego MSWiA podkreślił na początku, że to była "bardzo ważna rozmowa na temat współpracy i ocen tego, co dzieje się na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej".

- To jest nasza wspólna walka o to, aby ta granica była stabilna, bezpieczna i żeby służyła interesom UE i chroniła suwerenność naszego kraju - powiedział Kamiński.

Kontaktowała się Merkel

Zdradził, że w pewnym momencie rozmowy uczestniczyła poprzez SMS kanclerz Angela Merkel, która przekazała aktualne informacje i opinie. - To była bardzo dobra, bardzo szczera rozmowa. Wdrażamy mechanizm wzajemnych konsultacji. Ja jestem z panem ministrem w bardzo częstym kontakcie, wszystkie działania jakie będzie czyniła strona Polska i Niemiecka będą konsultowane - oświadczył Kamiński.

Kamiński dodał, że "premier jest w kontakcie z kanclerz Merkel, a prezydent jest w kontakcie z prezydentem RFN".

Szef polskiego MSWiA przyznał, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej "to jest problem, który krok po kroku wspólnie rozwiązujemy".

"Nie pozwolimy na szlak migracyjny do Unii Europejskiej"

Kamiński powiedział, że strona Polska i Niemiecka ma "wspólną ocenę tego co się dzieje na granicy wschodniej UE" - Wiemy, że mamy do czynienia z bardzo ważnym problemem politycznym i wiemy, że reżim Łukaszenki, ze względów politycznych, bezwzględnie próbuje stworzyć sztuczny szlak migracyjny do UE - dodał.

- Chcę powiedzieć jasno i powiedziałem to naszym niemieckim partnerom, że Polska nie pozwoli na stworzenie legalnego szlaku migracyjnego, szlaku z Europy Wschodniej - wskazał szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA wskazał, że wszelkie działania podejmowane są w sposób "przemyślany, stanowczy, we współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami". - Krok po kroku doprowadzimy do deeskalacji sytuacji na granicy wschodniej, na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i osiągniemy sukces w tym zakresie - zaznaczył.

- Widać wyraźnie efekty naszych wspólnych działań. Działań władz polskich, niemieckich, krajów Unii Europejskich, naszych sojuszników z NATO. Jestem przekonany, że ta deeskalacja jest realna. To jest naszym celem w sposób wspólnie i skoordynowany takie działania będziemy podejmowali - powiedział Kamiński.

- Nie będzie wschodnioeuropejskiego szlaku dla nielegalnej migracji cynicznie z powodów politycznych tworzonego, żeby zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce i na Litwie, ale na całej Unii Europejskiej - stwierdził.

Kamiński: pierwsza grupa migrantów jest w samolocie

Szef MSWiA poinformował, że "że pierwsza grupa kilkuset migrantów obywateli Iraku właśnie jest w samolocie, który wyruszył z Mińska do Bagdadu i wracają do miejsca pochodzenia". - Z tego, co wiem, jutro będzie następny samolot, który ich będzie odwoził do Iraku - dodał. Kamiński dodał też, że blisko współpracujemy z Frontexem, żeby przygotować readmisje tych nielegalnych migrantów, którzy znaleźli się w wyniku politycznych działań reżimu Łukaszenki na terenie Polski.

- Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej i - jeśli będzie potrzeba - finansowej Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej udzielić pomocy humanitarnej tym, którzy są po drugiej stronie granicy - zaznaczył szef MSWiA.

