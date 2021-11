Radny Bydgoszczy Andrzej Młyński zmarł w środę. Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości pogrążeni są w żałobie.

"Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Młyński. Wieloletni radny Miasta Bydgoszczy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, Przewodniczący Rady Osiedla Tatrzańskiego. Dobry człowiek... Cześć Jego Pamięci! R.I.P." - napisał na Twitterze Wenderlich.

"Express Bydgoski" przypomniał, ze Młyński po raz pierwszy do rady miejskiej wszedł w 1994 roku. W latach 1998 - 2002 spędził w ratuszu kolejna kadencję. Do grona radnych powrócił w 2015 roku, kiedy zastąpił Łukasza Schreibera, który dostał się do Sejmu. Trzy lata później dostał mandat na kolejną kadencję.

Był emerytowanym kolejarzem. Realizował się jako społecznik. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich i duszpasterstwie kolejarskim.

ap/msl/polsatnews.pl