Rzecznik MZ zaznaczał, że "ostrożnym optymizmem" są dane z województw podlaskiego i lubelskiego, które notują niewielkie spadki zakażeń. W tych regionach dotychczas notowano najwięcej nowych przypadków zakażenia. - Te dwa spowolniły - podkreślił.

Dodał jednocześnie, ze "patrząc na województwa opolskie, wielkopolskie i śląskie, tam dane z ostatniego tygodnia pokazują wzrosty o około 30 proc.". - Ogniskami zakażeń są szkoły, szpitale i zakłady pracy - zaznaczył.

463 ofiary w ciągu doby

- To ponad 460 osób, które nie poradziły sobie z covidem, ten raport z dziś uzupełniają statystyki też z długiego weekendu, z 11 listopada -Ponad 70 proc. osób zmalałych to osoby nie w pełni zaszczepione, czyli nie po 2 dawkach, bądź jednodawkowym J&J i 73 proc. osób dotkniętych wielochorobowością - wyjaśniał.

- Mamy teraz 21 tys. łóżek z czego ponad 15 tys. zajętych - przekazał. Dodał, że "do końca tego miesiąca baza łóżkowa będzie zwiększona do 26 tys. a do końca grudnia do 32-33 tys. łóżek covidowych". - Na dziś na podstawie prognoz baza ok. 33 tys. wystarczy - ocenił.

ZOBACZ: Piotr Gąsowski zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala

Przypomniał, że teraz uruchomione zostaną trzy szpitale tymczasowe, w tym od 25 listopada na PGE Narodowym. Możliwe do uruchomienia są szpitale tymczasowe także w Gdańsku, Ciechocinku i Łodzi, ale "żaden z wojewodów nie widzi potrzeby ich uruchamiania".

Zaznaczył także, że "na dzień dzisiejszy nie widzimy potrzeby wprowadzania dodatkowych obostrzeń", ani zamknięcia szkół. Powiedział, że jeśli w Polsce przestrzegano by tych, które są obecnie, to udało by się zmniejszyć poziom transmisji koronawirusa.

Będzie więcej kontroli

- Główny Inspektor Sanitarny wysłał na prośbę ministra zdrowia do wszystkich wojewódzkich inspektoratów w kraju prośbę, a w właściwie nakaz wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych w kraju - zaznaczył Andrusiewicz. Zauważył, że osoby w kościołach, autobusach, tramwajach "są bardziej kategoryczne w przestrzeganiu tych obostrzeń".

Uściślił, że chodzi o to, by przeprowadzić bardziej intensywną kontrolę personelu i ekspedientów w punktach handlowych sprawdzającą, czy stosują się do wymogów epidemicznych, czyli przede wszystkim czy zakładają maseczki.

- Wskazane zostało, że w przypadku łamania standardów epidemicznych wskazanych w rozporządzeniach i ustawach przysługuje możliwość inspektorowi sanitarnemu nałożenia grzywny zgodnie z art. 116 Kodeksu wykroczeń – wyjaśnił dalej.

Dodał, że w ostatnich dniach służby sanitarne przeprowadziły 7-8 tys. kontroli. Rzecznik MZ powiedział bardzo istotne jest egzekwować zasłanianie nosa i ust w przestrzeniach publicznych. - Widzimy, że poza szczepieniami to jest ten główny element, który przynosi rezultaty – powiedział rzecznik MZ.

WIDEO - Szef MEiN Przemysław Czarnek: rozśmieszyło mnie spotkanie ZNP z Tuskiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/Polsatnews.pl