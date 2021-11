Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie dewastacji jednego z grobowców na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Funkcjonariusze nie podają, o który grób chodzi, ale ze zdjęć zamieszonych w internecie przez aktora Macieja Stuhra wynika, że to grobowiec jego rodziny.

Jak poinformowała we wtorek Barbara Szczerba z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Krakowie, po porannym zgłoszeniu funkcjonariusze podjęli podstępowanie w tej sprawie, przeprowadzono oględziny miejsca i zabezpieczono ślady. Policjanci sprawdzają, czy w okolicy był monitoring. - Trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców tej dewastacji - zaznaczyła.

ZOBACZ: Holandia: zdewastowany pomnik zamordowanych Żydów

Według niej, wstępna kwalifikacje tego przestępstwa dotyczy znieważenia miejsca spoczynku zmarłego, za co grozi nawet do dwóch lat więzienia.

"Każdy ma oczy i widzi dokąd zmierzamy"

Funkcjonariusze nie podają, o który grób chodzi, ale ze zdjęć zamieszonych w internecie przez aktora Macieja Stuhra wynika, że to grobowiec jego rodziny.

"Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą" - napisał na Facebooku Maciej Stuhr. "Każdy ma oczy i widzi dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być »gdzieś pośrodku« naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca!" - dodał.

ZOBACZ: Nowy Jork. Pomnik księdza Popiełuszki obrzucony śmieciami

Do wpisu dołączył zdjęcia. Widać na nich, że na grobowcu rodzinnym Stuhrów wymalowano filetową farbą napisy "Morderca Polaków" i "M. Stuhr - agent Putina".

WIDEO - "Interwencja". Agresja w klasie. Rodzice przestali posyłać dzieci do szkoły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/PAP, polsatnews.pl