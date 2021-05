Nowy Jork. Pomnik księdza Popiełuszki obrzucony śmieciami

- Akt dewastacji pomnika księdza Popiełuszki na Greenpoincie trafił dziś na pierwsze strony gazet w kilku lokalnych mediach - napisał w czwartek na Twitterze konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Za opisanie sprawy dyplomata podziękował takim mediom jak: News12, New York Daily News, Radio RAMPA, "Nowy Dziennik". "To edukacyjny moment dla nas wszystkich, by poznać znaczenie symboli, które nas otaczają" - napisał konsul Kubicki.

"Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla Polonii"

Wydział ds. przestępstw z nienawiści nowojorskiej policji poinformował na Twitterze, że prowadzi "intensywne śledztwo w sprawie wandalizmu pomnika Jerzego Popiełuszki, polskiego księdza zamordowanego w 1984 roku za działalność w Solidarności". "Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla lokalnej Polonii" - napisano.

We are vigorously investigating the vandalism of the statue of Jerzy Popiełuszko, a Polish priest murdered in1984 due to his work in Poland's Solidarity Movement. We are very aware of the significance to the @NYPD94Pct Polish community. If you have any info ☎️1-800-577-TIPS(8477) pic.twitter.com/3wsKl9bxWF