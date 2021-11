- W mieszkaniu zaczęła się walić podłoga, zapadać ziemia pod nią. Podłoga wisiała w powietrzu. Były dziury pod podłogą, że można było wchodzić jak do jakiejś piwnicy – opowiada Irena Przybyła w rozmowie z reporterem "Interwencji".

- Ściany trzeszczały, a to był nacisk na nie. W każdej chwili mogła być katastrofa. Budynek mógł się osunąć. Pod podłogą była dziura głęboka na półtora metra - dodaje Grzegorz Przybyła.

Lokal zastępczy

Nadzór budowlany wydał decyzję o opuszczeniu przez starsze małżeństwo lokalu ze względu na grożące im niebezpieczeństwo. Jednak Przybyłowie przez pół roku nadal mieszkali w lokalu, który zagrażał ich życiu. W tym czasie starali się o lokal zastępczy z zasobów gminy. Dopiero w lutym urzędnicy przyznali mieszkanie zastępcze. Schorowane małżeństwo mieszka w jednym pomieszczeniu bez łazienki, ciepłej wody i ogrzewania. A remont ich mieszkania ciągle trwa.

- Wedle decyzji nadzoru remont nie jest ukończony, ale pani zarządca uchwaliła sobie sama, co ma zrobić. Z tego wynika, że jest mądrzejsza od inspektoratu - twierdzi Grzegorz Przybyła.

Trzydniowy remont

Zarządca kamienicy twierdzi, że trwający trzy dni remont zakończył się w lutym, a Przybyłowie mogą wrócić do budynku. Niestety nadzór budowlany do tej pory nie wydał decyzji o tym, że lokal jest bezpieczny do zamieszkania.

- Sprawy konstrukcyjne, które uległy zniszczeniu, zostały przez wspólnotę mieszkaniową naprawione w stu procentach. Ściany nośne zostały poprawione - zapewnia Krystyna Piotrowicz, zarządca nieruchomości.

- Mamy obowiązującą decyzję inspektoratu budowlanego, nakazującą wykonanie bardzo pilnych prac zabezpieczających lokal państwa Przybyłów. Zarządca skierował wniosek o wygaśnięcie tej decyzji. I w tej chwili druga instancja stwierdziła, że nie ma podstaw do wygaszania tej decyzji - mówi Ernest Ziemianowicz, adwokat, pełnomocnik małżeństwa.

Gmina grozi sądem i eksmisją

Do tego gmina żąda od państwa Przybyłów zwolnienia zajmowanego lokalu. Grozi sądem i eksmisją.

- Z dniem 1 sierpnia ta umowa się skończyła, a ci państwo się nie wyprowadzili. We wrześniu otrzymali fakturę na prąd. Dosyć wysoki… ale to nie jest mieszkanie. Status lokalu, to lokal pod działalność gospodarczą, a taryfy nie można było zmienić – tłumaczy Mariola Szczęsna, burmistrz Lwówka Śląskiego.

Przybyłowie nie zgadzają się z zarządcą. Chcą mieć pewność, że ich mieszkanie nie zagraża ich życiu. Wtedy będą mogli resztę remontu wykonać na własną rękę. Tymczasem sprawa trafiła do prokuratury, a niebawem zajmie się nią sąd.

