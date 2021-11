Goście Agnieszki Gozdyry poruszyli temat kupowania fałszywych certyfikatów sanitarnych oraz teorii spiskowych na temat szczepień i pandemii. Jak stwierdzili, pytania w punktach szczepień o wystawienie zaświadczenia bez podawania dawki preparatu są "powszechne".

- Kilkukrotnie miałem zapytanie o możliwość zaszczepienia bez podania dawki. Postanowiłem jednak stawić czoła tym osobom i porozmawiać z nimi dlaczego nie chcą się zaszczepić albo co ich przeraża w tej szczepionce - powiedział farmaceuta Łukasz Pietrzak.

"Teorie spiskowe można rozmontować w parę sekund"

Pietrzak zwrócił uwagę, że główną motywacją takich osób jest możliwość podróży po krajach, w których obowiązują surowsze niż w Polsce restrykcje. Farmaceuta zaznaczył także, że do punktów szczepień przychodzą ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe. - Każda osoba, która widzi to, co się dzieje i ma wiedzę medyczną, jest w stanie je rozmontować w kilka sekund. Ci ludzie powołują się na autorytety, które nie mają wykształcenia medycznego - stwierdził.

WIDEO: Fragment programu "Debata Dnia" w Polsat News

- Ostatnio ktoś mi mówił o czipie, który jest w igle. Przecież preparaty są w pięcio-, sześciodawkowych fiolkach. Igłę można sobie przynieść samemu - dodał.

Pietrzak wspomniał, że "absurdalny był tekst o tym, abym zaaplikował pół albo jedną trzecią dawki". Mówił też o sytuacji, gdy przyjął osobę, która nie wierzyła w skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. - Z jednym panem spędziłem 40 minut. Na szczęście był to mój ostatni pacjent tego dnia i po 40 minutach rozmowy, sam nastawił ramię - powiedział.

"Ludzie umierają i dalej nie wierzą, że umierają na COVID-19"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski przyznał w programie, że także on stykał się z ofertami wystawiania fałszywych certyfikatów. - Tacy ludzie dzwonili do przychodni, ale szybko się rozłączano. Prawie wszyscy lekarze otrzymywali takie oferty, także ten proceder jest dość powszechny - przyznał, podkreślając, że takie zachowanie to "degrengolada".

Dr Sutkowski podzielił się także wspomnieniami z pracy na oddziałach covidowych. - Spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy ludzie umierają i dalej nie wierzą, że umierają na COVID-19. Są też takie momenty, kiedy pacjenci przed rozpoczęciem działań medycznych w szpitalu, chcą ściągnąć nam kombinezony, mówiąc: "po co ta maskarada, doktorze" - przyznał.

Jak dodał, "ludzie zaprzeczają chorobie. A my mówimy - ludzie umierają i umierać będą". - Dotyczy to przede wszystkim osób niezaszczepionych i tych, którzy się właściwie nie pilnują - spuentował.

kmd/Polsat News