Solidarna Polska nigdy takiej koncepcji nie poprze; jestem polskim patriotą, a nie patriotą unijnym - mówił lider ugrupowania Zbigniew Ziobro, pytany o propozycję zmiany konstytucji, by utrudnić wyjście z UE.

Podczas niedawnej konwencji krajowej PO lider ugrupowania Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie - zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów.

Tusk ocenił, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.

"Nie poprzemy takiej koncepcji"

- Po pierwsze, o ile wiem, to właśnie Donald Tusk zaproponował kiedyś koncepcję, aby to było zwykłe głosowanie. Po drugie, nie widzę powodu, aby to zmieniać - oświadczył Ziobro w sobotę w RMF FM. - Solidarna Polska nigdy takiej koncepcji nie poprze. Jestem polskim patriotą, a nie patriotą unijnym - mówił.

Dodał, że dzisiaj dobrze, że jesteśmy w Unii, ale - zaznaczył - musimy lepiej korzystać z tej obecności.

- Nie dać się rozgrywać i ogrywać. Chciałbym też, aby w porozumieniu z innymi państwami przywrócić wolność UE, która została odebrana przez lewicowych eurokratów, urzędasów brukselskich, którzy chcą zawłaszczyć UE, zrobić z niej państwo europejskie. Nie po to UE powstawała - powiedział.

