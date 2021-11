W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 9,5 tys. nowych przypadków, wciąż jednak to zauważalny wzrost względem ubiegłotygodniowej liczby zakażeń. W Piekarach Śląskich w nocy z niedzieli na poniedziałek częściowo spłonął punkt pobrań, prawdopodobnie na skutek podpalenia. Austria wprowadza lockdown dla niezaszczepionych, a krematorium w Kijowie pracuje na zdwojonych obrotach.

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Zajęte niemal trzy czwarte łóżek covidowych

Mamy 9 512 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa;

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zeszłej doby zmarło 12 osób;

Tydzień temu resort zdrowia poinformował o 7 316 nowych zakażeniach i trzech zgonach;

Zajętych jest blisko 75 proc. łóżek dla pacjentów z COVID-19;

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób;

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce łącznie to 3 214 023;

Od początku pandemii zmarło na COVID-19 w Polsce 78 879 osób.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce dzisiaj. Więcej chorych na COVID-19 w szpitalach. Nowy raport zakażeń z 15.11

Spłonął punkt pobrań w Piekarach Śląskich. Możliwe podpalenie

Policjanci z Piekar Śląskich wyjaśniają okoliczności niedzielnego pożaru punktu pobrań materiału do testów na koronawirusa;

Zgłoszenie dotyczące pożaru nieczynnego o tej porze punktu pobrań ul. Ziętka dyżurny policji otrzymał w niedzielę kilka minut po godz. 18;

Według wstępnych ustaleń namiot został prawdopodobnie podpalony;

Policja zaapelowała o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć widzę na temat okoliczności tego zdarzenia.

ZOBACZ: Piekary Śląskie. Pożar punktu pobrań do testów na COVID-19. "Został prawdopodobnie podpalony"

Krematorium w Kijowie podwaja liczbę kremacji

Krematorium w Kijowie przeprowadza dwa razy więcej kremacji w porównaniu do letnich miesięcy;

Powodem jest wzrost liczby zgonów związanych z COVID-19;

O ile latem było ich średnio 60 dziennie, teraz jest między 100 a 120;

W sierpniu skremowano 1,4 tys. ciał, a w październiku 2,8 tys.

ZOBACZ: Ukraina. Krematorium w Kijowie podwoiło liczbę kremacji. Powodem liczba zgonów na COVID-19

Świętokrzyskie: prawie sto placówek nie pracuje stacjonarnie

96 placówek szkolnych w regionie świętokrzyskim pracuje zdalnie lub hybrydowo;

- W porównaniu z innymi województwami sytuacja w regionie jest dobra - powiedział świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik;

Trzy z 96 szkół pracują zdalnie: Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach do 26 listopada, Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach do 5 grudnia, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, w którym nauka zdalna kończy się w poniedziałek;

W 93 szkołach i przedszkolach obowiązuje nauczanie hybrydowe.

ZOBACZ: Świętokrzyskie. Prawie 100 placówek pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowo

Stoki będą czynne - potwierdzają operatorzy po spotkaniu z GIS i rządem

Przedstawiciele branży narciarskiej spotkali się ze stroną rządową i GIS;

Do spotkania doszło w minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;

Skutkiem są zapewnienia, że nie będzie rekomendacji do zamknięcia stoków narciarskich w zbliżającym się sezonie;

Informacje o spotkaniu przekazała w niedzielę rzeczniczka Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne Sylwia Groszek.

ZOBACZ: Stoki narciarskie będą czynne w zbliżającym się sezonie. "Nie ma korelacji z zakażeniem"

Opole. 11 nauczycieli i 10 uczniów chorych, 1100 osób na kwarantannie

W wyniku ostatnich informacji o zakażeniach wśród nauczycieli, uczniów i wychowanków szkół oraz przedszkoli w Opolu na kwarantannę skierowano ponad 1,1 tysiąca osób;

Poinformował o tym w poniedziałek Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola;

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w czterech przedszkolach, dwóch liceach ogólnokształcących, siedmiu szkołach podstawowych i trzech zespołach szkół zawodowych;

Ogółem zakażenie wykryto u 11 nauczycieli i 10 uczniów oraz wychowanków przedszkoli.

ZOBACZ: Opole. Ponad tysiąc uczniów i przedszkolaków skierowano na kwarantannę

Austria: ogólnokrajowy lockdown dla niezaszczepionych

O północy wszedł w życie ogólnokrajowy lockdown w Austrii dla osób niezaszczepionych lub nie będących ozdrowieńcami;

Przepisy zostały zatwierdzone przez rząd federalny;

Nowe przepisy ogłosił podczas niedzielnej konferencji kanclerz Austrii Alexander Schallenberg;

Zakaz wychodzenia z mieszkań i domów dotyczyć ma wszystkich niezaszczepionych osób powyżej 12 roku życia.

ZOBACZ: Austria. Koronawirus. Od dzisiaj lockdown dla niezaszczepionych obywateli

ZDJĘCIE DNIA: Student po przejściu testu na COVID-19 pierwszego dnia po powrocie do szkoły w stolicy Tajlandii Bangkoku. Administracja metropolitalna miasta wyraziła zgodę na powrót do szkół po tym, jak 80 proc. młodzieży licealnej przyjęło szczepionkę. Szkoły zobowiązane są jednak do prowadzenia testów oraz utrzymania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

PAP/EPA/DIEGO AZUBEL Młodzież wróciła do szkół w Tajlandii

WIDEO - "Największa próba siłowego wejścia na teren Polski" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/polsatnews.pl