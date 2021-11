Zmarł Wilbur Smith. Autor bestsellerów miał 88 lat

Do jego najważniejszych dzieł należą: "Gdy poluje lew" (When the Lion Feeds), "Odgłos gromu" (The Sound of THunder), "Płonący brzeg" (The Burning Shore) i "Płomienie gniewu" (Rage).

Książki Smitha osiągały w RPA rekordowe nakłady. Były też bardzo popularne w krajach anglosaskich.

Smith urodził się w Rodezji Północnej, obecnej Zambii w 1933 r. Młodość spędził w Rodezji Południowej (dziś Zimbabwe), gdzie pracował m. in. jako policjant. Potem wyemigrował do Republiki Południowej Afryki, gdzie spędził największą część życia.

Kariera pisarza

Po studiach na Rhodes University, w Grahamstown, w RPA, został dziennikarzem. Później, za namową ojca, podjął pracę księgowego. Swoją pierwszą powieść "Gdy poluje lew", inspirowaną własnym przeżyciem ataku tego drapieżnika, opublikował w 1964 r. Po jej sukcesie zdecydował poświecić się całkowicie pisarstwu.

Spędzona w Afryce młodość stanowiła inspirację wielu innych jego powieści. Najwięcej jego dzieł to sagi rodu Courtney'ów i Ballantyne'ów obejmująca trzy stulecia - od Afryki kolonialnej do czasów współczesnych.

Pisanie tych dzieł autor poprzedził starannymi studiami historycznymi.

rsr/PAP