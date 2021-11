Miało to być pierwsze publiczne pojawienie się monarchini po jednodniowym pobycie w szpitalu oraz zaleconym przez lekarzy prawie miesięcznym odpoczynku.

- Królowa, po naciągnięciu mięśni pleców, z wielkim żalem podjęła dziś rano decyzję, że nie będzie mogła uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach Niedzieli Pamięci pod The Cenotaph. Jej Wysokość jest rozczarowana, że opuści tą uroczystość - poinformował Pałac Buckingham.

Według brytyjskich mediów, uraz nie ma związku z niedawnym zaleceniem lekarskim, by odpoczęła, lecz wydarzył się niedawno i istnieją przypuszczenia, że jest on efektem przejazdów samochodem i długiego okresu stania. - Jest to oczywiście niewiarygodnie niefortunny czas i nikt nie żałuje dzisiejszej nieobecności królowej bardziej głęboko niż sama Jej Wysokość - powiedziało źródło na dworze królewskim cytowane przez Sky News.

Wieniec złoży książę Karol

Królowa, tak jak od kilku lat to było, miała obserwować składanie wieńców pod The Cenotaph - pomnikiem poświęconym pamięci poległych żołnierzy w obu wojnach światowych - z balkonu budynku ministerstwa spraw zagranicznych. Zaledwie w czwartek Pałac Buckingham potwierdził obecność królowej na uroczystości.

Jak podaje Sky News, królowa, która pozostanie w niedzielę na zamku w Windsorze, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mogła zgodnie z planem wrócić do wykonywania lekkich obowiązków.

Wieniec pod The Cenotaph w imieniu królowej złoży następca tronu, książę Karol. Obok niego w uroczystości wezmą udział jego żona, księżna Camilla, jego syn książę William wraz z księżną Kate, premier Boris Johnson i lider opozycji Keir Starmer.

