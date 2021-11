Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 13 listopada

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o zmianach związanych z paszportem covidowym. Aby zachęcić do przyjmowania trzeciej dawki, dokument będzie przedłużony do roku po zastrzyku przypominającym. W Europie wracają lockdowny w związku ze wzrostami zakażeń, a rządy szukają nowych rozwiązań, by całkowicie nie zamykać gospodarki. Korea Płd. wdraża model "życia z koronawirusem".