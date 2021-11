Rząd Korei Południowej ogłosił rozluźnienie obostrzeń i przechodzenie do modelu "życia z Covid-19", gdy w pełni zaszczepionych zostało ponad 70 proc. mieszkańców. Bilanse wykrywanych codziennie infekcji od lipca nie spadają jednak poniżej tysiąca, a ostatnio oscylują wokół 2,4 tys.

Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) informowała, że w ostatnich tygodniach większość nowych infekcji wciąż diagnozowano wśród osób, które nie przyjęły szczepionki. Media zwracały jednak uwagę na rosnącą liczbę zakażeń u osób w pełni zaszczepionych, które odpowiadały za ok. 48 proc. przypadków.

W kraju jest obecnie 475 pacjentów z Covid-19 w stanie krytycznym. - Wzrost liczby poważnych przypadków zbiega się ze wzrostem dobowych bilansów (infekcji) do ponad 2 tys. przy złagodzonych restrykcjach, a w ostatnim czasie wzrosła liczba pacjentów po 60. roku życia i zakażeń wśród zaszczepionych – podsumował minister zdrowia Kwon Deok Czeol, cytowany przez agencję Yonhap.

Zajętych ponad 70 proc. miejsc

Odsetek osób w wieku 60 lat i starszych w łącznej liczbie pacjentów z Covid-19 wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem z 16,5 do 29,5 proc. Liczba zgonów w tej grupie wiekowej potroiła się w tym okresie i w ostatnim miesiącu wyniosła 122 – przekazała KDCA.

Według stanu z czwartku po południu na obszarze metropolitarnym Seulu, stolicy Korei Płd., zajętych było ponad 70 proc. miejsc dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach. Z 345 łóżek przeznaczonych dla ciężko chorych na tę chorobę wolnych było 85 – poinformowały władze miasta.

Do piątku co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19 otrzymało w Korei Płd. 41,82 mln ludzi, czyli 81,4 proc. ludności kraju. W pełni zaszczepionych jest 39,84 mln osób, a więc 77,6 proc. wszystkich mieszkańców – wynika z danych KDCA. Władze spodziewają się, że do połowy grudnia odsetek szczepień wzrośnie do 80 proc.

