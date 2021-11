We wszystkich regionach Włoch zwiększa się krążenie koronawirusa, ale jest mniejsze niż w innych krajach Europy - to przedstawione w piątek wnioski krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w piątek zanotowano najwyższą liczbę infekcji od 8 maja, a media informują, że władze w związku z sytuacją przeanalizują projekt przepustki sanitarnej "dwóch prędkości".

O projekcie, który ma zostać przeanalizowany przez włoski rząd informuje dziennik "Il Messaggero".

Według gazety zgodnie z tą propozycją doszłoby do dalszego zaostrzenia przepisów dotyczących przepustki sanitarnej, wystawianej obecnie na podstawie szczepienia, wyzdrowienia z wirusa lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin. Tylko zaszczepieni mogliby wejść do restauracji, do kin i na stadion. Wynik testu nadal upoważniałby do wejścia do pracy. Dlatego tę propozycję nazwano "przepustką dwóch prędkości".

Green Pass wymagany jest we wszystkich miejscach pracy, na uniwersytetach, w placówkach kultury, w zamkniętych salach lokali gastronomicznych, na basenach, w siłowniach, obiektach sportowych, w transporcie lotniczym, pociągach dużych prędkości i Intercity, autobusach międzyregionalnych, na masowych imprezach.

"Widzimy Europę podzieloną na dwie części"

Prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro podczas konferencji prasowej powiedział: "Także w tym tygodniu widzimy Europę podzieloną na dwie części, a w rejonach Włoch graniczących ze wschodem Unii Europejskiej zaczyna się notować dane kwalifikujące je do czerwonej strefy" restrykcji.

Jak zaznaczył, liczba zakażeń rośnie w całych Włoszech, chociaż mniej niż w innych krajach.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wzrósł do 1,2

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w piątek na Covid-19 zmarło 68 osób i wykryto ponad 8500 przypadków zakażeń w prawie 500 tysiącach testów. To najwyższa liczba infekcji odnotowana we Włoszech od 8 maja, kiedy zaraportowano 10 174 przypadki.

W raporcie Instytutu podano, że liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 78, podczas gdy tydzień wcześniej było to 53.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wzrósł do 1,2, czyli jedna osoba zakażona zaraża więcej niż jedną następną.

Prognozy na Boże Narodzenie

Pojawiły się prognozy, że podczas Bożego Narodzenia dobowa liczba wzrośnie do 20-30 tysięcy.

Minister zdrowia Roberto Speranza zapewnia, że nie ma ryzyka wprowadzenia generalnego lockdownu w kraju w okresie świąteczno-noworocznym.

Nie wyklucza się także wydawania przepustki sanitarnej tylko w pełni zaszczepionym i wyleczonym w ostatnich sześciu miesiącach.



Łączna liczba zmarłych wzrosła do 132 686. Obecnie zakażonych jest około 110 tysięcy osób.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 84 procent ludności powyżej 12 lat.

Władze podejmują starania, by przyspieszyć podawanie trzeciej dawki.

rsr/PAP