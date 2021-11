Białoruski minister, którego cytuje agencja BiełTA, zapewniał również, że jego kraj jest gotów wpuścić na granicę od strony białoruskiej przedstawicieli organizacji międzynarodowych i dziennikarzy. Powiedział również, że "były w tej sprawie pytania Komisji Europejskiej".

Makiej zapewniał też, że Białoruś robi wiele dla zażegnania kryzysu migracyjnego, m.in. wycofała do krajów pochodzenia ok. 2000 migrantów, a także pozbawiła 30 firm turystycznych prawa ich zapraszania, zaś na granicy zatrzymano ok. 700 osób, które próbowały ją nielegalnie przekroczyć.

ZOBACZ: Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej przyjmą nowe sankcje wobec reżimu Łukaszenki

Szef białoruskiej dyplomacji zarzucił Polsce, że "wykorzystuje kryzys migracyjny, by odwrócić uwagę od swoich problemów wewnętrznych (…), sprzeczki z UE".

mad/PAP