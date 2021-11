Gdyby wybory miały odbyć się 14 listopada, 33,8 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę, co oznacza spadek w stosunku do badania przeprowadzonego dwa tygodnie wcześniej (spadek o 1,2 proc.). Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 23,8 proc. badanych (wzrost o 0,5 proc.).

Polskę 2050 Szymona Hołowni wybrałoby 10,8 proc. Polaków (spadek o 0,5 proc.). Czwarte miejsce w badaniu zajęła Konfederacja, na którą zagłosowałoby dziś 9,4 proc. badanych (wzrost o 1,7 proc.). Ostatnim ugrupowaniem, które znalazłoby się w parlamencie byłaby Lewica, którą wskazało 7,6 proc. respondentów (wzrost o 0,6 proc.).

Research Partner Wyniki sondażu

Frekwencja wyborcza na poziomie 61 proc.

Pozostałe partie nie mogłyby liczyć na wprowadzenie posłów do parlamentu. 10,1 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos. Szacowana frekwencja wyborcza wynosi 61 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 5-9.11.2021, na ogólnopolskiej próbie 1038 osób w wieku powyżej 18. roku życia, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

W drugiej połowie października na PiS chciałoby zagłosować 28 proc. Polaków zapowiadających swój udział w wyborach - wynika z kolei z sondażu CBOS z poprzedniego miesiąca. To o 7 pkt proc. mniej niż w pierwszej połowie miesiąca. KO otrzymałaby 17 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2 pkt proc., a Polska 2050 - 12 proc. poparcia, to wzrost o 1 pkt proc.

an/zdr/polsatnews.pl