- Algorytm działań będzie adekwatny do naszego prawa; sił i środków będzie wystarczająco - podkreślił Daniłow, odpowiadając na pytanie o to, co zrobi państwo ukraińskie, jeśli dojdzie do zaostrzenia sytuacji na granicy białorusko-ukraińskiej.

- Wszystko, co konieczne, zostanie zastosowane - dodał, dopytywany o to, czy byłyby wykorzystane w takim przypadku siły obrony terytorialnej.

Temat migrantów priorytetowy

Jak zapewnił, wszystkie właściwe resorty otrzymały odpowiednie polecenia, a temat migrantów był priorytetowym podczas środowego posiedzenia RBNiO. Nie sprecyzował, o jakie polecenia chodzi.

Daniłow przekazał, że we wtorek w tej sprawie przedstawiono raport prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia RBNiO następnego dnia.

Ukraina wzmacnia ochronę granic

- Przygotowujemy się teraz do podobnych scenariuszy, jakie odbywają się na polsko-białoruskiej granicy - powiedział minister po środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Jak dodał, strona ukraińska określiła odcinki na granicy z Białorusią, na których jest największe prawdopodobieństwo zgromadzenia się migrantów.

Szef resortu zapowiedział podwójne wzmocnienie straży granicznej. Ochrona granicy ma być też wzmocniona siłami gwardii narodowej i policji. Wzdłuż granicy mają również działać mobilne grupy, które będą wykrywać nielegalne przypadki wkraczania na ukraińskie terytorium.

Monastyrski poinformował, że do ochrony granicy będą też zaangażowane siły obrony terytorialnej, by przeprowadzić ich szkolenie ze współpracy z innymi jednostkami.

wys/PAP