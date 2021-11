Polska 2050 dołącza do Renew Europe (Odnowić Europę) w Parlamencie Europejskim - poinformował lider frakcji liberałów Stéphane Séjourné. Do ugrupowania Hołowni przechodzi Róża Thun. "Pracujemy z najlepszymi" - powiedział Szymon Hołownia podczas konferencji w Brukseli.

Lider Polski 2050 wskazał, że nadszedł moment, w którym Unia Europejska musi się odnowić, żeby budować naszą wspólną przyszłość

- My w Polsce 2050 bardzo konsekwentnie budujemy w kraju nową politykę. Zalogowaliśmy się do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby zająć miejsce w PE. Dołączamy do grupy Renew Europe - powiedział Hołownia.

- Renew Europe jest nam najbliższe dlatego, że w tej rodzinie panuje kultura polityczna, dlatego, że nadzieja, która z niej emanuje, jest nam najbliższa. To grupa najbardziej pracowitych posłów w PE. To posłowie i posłanki najbardziej skuteczni, jeżeli popatrzy się na procent wygranych głosowań w Parlamencie Europejskim. A my staramy się trzymać zasady, że pracujemy z najlepszymi - dodał.

Renew Europe to frakcja w Parlamencie Europejskim, która powstała w 2019 r. Skupia ugrupowania liberalne.

ZOBACZ: Polska wzywa do zorganizowania specjalnego szczytu UE ws. sytuacji przy granicy z Białorusią

"Współpraca i jedność"

Podczas konferencji, Szymon Hołownia odniósł się również do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

- Dzisiaj musimy na to wyzwanie odpowiedzieć wspólnie, i o to będziemy apelowali w Europie. Również forum polskim będziemy podkreślać, że dzisiaj nie jest czas na wojnę z Europą. Dzisiaj potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy współpracy i jedności w działaniu - dodał.

"Odnowimy Europę"

Róża Thun podczas konferencji wyraziła nadzieję, że Polska 2050 w Renew Europe pomoże "odnowić Europę".

- Cieszę się że mogłam przyłączyć się do RE wraz z Polską 2050 (...) Będziemy służyć naszymi ideałami, pomysłami i zobowiązaniami. Wszystko po to, żeby odnowiona Europa lepiej funkcjonowała.

Róża Thun jest posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. W ostatnich wyborach w 2019 roku była "jedynką" Koalicji Europejskiej w okręgu krakowskim, zdobyła 219 734 głosów.

17 maja posłanka poinformowała, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej, jako powód podała swój brak zgody na prowadzenie "rozgrywek partyjnych" kosztem ogólnoeuropejskich projektów.



- Moje decyzje coraz częściej rozchodzą się z tym jak głosuje nasza delegacja PO w Parlamencie Europejskim (...) Często różniłam się w głosowaniach z zarządem naszej partii. Chodziło o przyjmowanie uchodźców i otaczanie ich opieką. Ta sama sytuacja powtórzyła się przy rezolucji nawołującej polski rząd do przestrzegania prawa.







WIDEO - Żukowska: politycy PiS mówią o graniu śmiercią. Sami grali śmiercią 96 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/Polsat News