Stanisław Żaryn: coraz mocniej widać rosyjskie odciski palców

Na pewno widać coraz mocniej, że Rosja wchodzi do gry zarówno na poziomie politycznym jak i wojskowym czy propagandowym. Coraz mocniej widać te rosyjskie odciski palców - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Rejon Kuźnicy Białostockiej pozostaje największym wyzwaniem, ale widzimy, że migranci są dzieleni na mniejsze grupy, są one rozciągane. Sytuacja kryzysowa jest wzdłuż naszej granicy, także wszędzie musimy być czujni - powiedział Żaryn.

Rzecznik ocenił, że wydaje się, iż "Białoruś gra na stworzenie jak największego obszaru długotrwałej destabilizacji". - Mamy do czynienia z kolejnymi sygnałami o tym, że kolejne grupy migrantów są szykowane po to, żeby się pojawić na pograniczu polsko-białoruski - dodał.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy 11 listopada będzie dniem wzmożonych ataków, Żaryn odparł: "Mamy na pewno sygnały, które wskazują, że jutrzejszy dzień może być pełen różnego rodzaju aktów destabilizujących".

- Mamy do czynienia z aktywnym grupami migrantów, którzy są kontrolowani przez Białoruś. Wiemy, że jutro część sił musi zostać skierowana również do zabezpieczenia marszy i obchodów święta Niepodległości, także to na pewno dzień dodatkowych wyzwań - powiedział i dodał, że na pograniczu mogą jutro pojawić się kolejne grupy migrantów.

Pytany o przedarcie się grup migrantów do Polski, rzecznik powiedział, że takie zdarzenia miały już miejsce wcześniej. - Tę noc można rzeczywiście nazwać niespokojną, ale ona paradoksalnie nie odbiegała od tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich tygodniach - wyjaśnił.

- Straż Graniczna, Wojsko Polskie i Policja mają dobrą taktykę zatrzymywania takich grup czy zabezpieczania granicy w sposób skuteczny. Te wszystkie siłowe wejścia zostały udaremnione. Ci ludzie z powrotem są na terenie Białorusi - dodał.

