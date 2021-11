Tu nie chodzi o moje nazwisko. Jestem ciekaw jak na to zareagują kombatanci i represjonowani, których przecież minister reprezentuje - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odnosząc się do plakatu tegorocznego Marszu Niepodległości.

Plakat Marszu Niepodległości zatytułowany "Niepodległość nie na sprzedaż" został zaprezentowany przez stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza. Bardzo przypomina obwieszczenia rozwieszane w całej Polsce podczas okupacji. Tekst jest w dwóch językach i został podpisany: der Oberbürgermeister Tschaskovsky. Prezydent Warszawy skomentował plakat w rozmowie z portalem wp.pl.

"Tu nie chodzi o moje nazwisko. Proszę zerknąć na ten plakat i zapytać na poważnie: czy to jest oficjalny plakat państwowych obchodów święta Niepodległości, w którym połowa jest napisana po niemiecku - pytał Trzaskowski. Dodał, że w swoim przekazie przypomina "te najgorsze karty historii Polski i Warszawy, kiedy to tego typu obwieszczenia informowały o śmierci warszawianek i warszawiaków".

"To pokazuje jak ten rząd podchodzi do polityki"

"Jestem ciekaw, jak na to zareagują kombatanci i represjonowani, których przecież minister to reprezentuje" - pytał Rafał Trzaskowski. Zaznaczył też, że "tu naprawdę nie ma powodów do uśmiechu i bagatelizowania tego". "Sprawa jest poważna dlatego, że to pokazuje jak ten rząd podchodzi do polityki" - dodał.

Zaznaczył, że Warszawa jest miejscem szczególnym i że została starta z mapy Europy, a potem podniosła się z ruin. "Jest uświęcona krwią ludzi, którzy walczyli z systemami totalitarnymi" - podkreślił Trzaskowski. "I jeżeli ktoś tego nie rozumie, a Bąkiewicz tego nie rozumie, rząd PiS-u najwyraźniej też nie, skoro zgadza się na tego typu oficjalne plakaty uroczystości państwowych, to naprawdę mamy poważny problem" - dodał.

We wtorkowym komunikacie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk poinformował, że Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy. "Apelujemy o godne przejście marszu, który nie traci swojego społecznego charakteru, bo taki ma od początku, od wielu lat" - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Nowy plakat

W związku z licznymi komentarzami dotyczącymi obraźliwego charakteru plakatu, stowarzyszenie Marsz Równości zdecydowało się przygotować drugą, oficjalną jego wersję.

mad/PAP/polsatnews.pl