W środę wieczorem pod Komendą Stołecznej Policji rzecznik KSP podczas briefingu prasowy przekazał informacje techniczne związane z zabezpieczeniem uroczystości z okazji Święta Niepodległości. W czwartek o godz. 13 z ronda Dmowskiego ma ruszyć Marsz Niepodległości, który przejdzie tradycyjną trasą na błonia Stadionu Narodowego.

Jak poinformował Marczak, prace związane z zabezpieczeniem trasy przemarszu rozpoczną się już nad ranem od Ronda Czterdziestolatka w pobliżu Dworca Centralnego. - Przy czym ruch na Rondzie Czterdziestolatka nie zostanie wstrzymany, po prostu nie będzie możliwości zjazdu w kierunku Ronda Dmowskiego - przekazał.

Jak wyjaśnił prace zabezpieczające będą się stopniowo przesuwać się w kierunku Ronda Waszyngtona, gdzie rano się zakończą. - Około godz. 8 nie będzie już możliwości przejazdu jakiegokolwiek przez Al. Jerozolimskie na tym odcinku - zaznaczył rzecznik KSP.

- Przed nami jest jeden najważniejszy cel: zapewnienie bezpieczeństwa - podkreślił Marczak. Jak dodał standardowo "jednym z wariantów, które uwzględniamy, jest zagrożenie o charakterze chociażby terrorystycznym". - Dlatego tutaj apel do wszystkich osób, które będą brały udział w rożnego rodzaju wydarzeniach w Warszawie, że jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sytuację prosimy o bezpośredni sygnał do nas, nie ma błahych informacji, które nas by nie interesowały - powiedział rzecznik KSP.

aml/PAP