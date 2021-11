Mieszkańcy Hamburga - po rocznej przerwie z racji pandemii koronawirusa - będą mogli zrobić świąteczne zakupy na jarmarku bożonarodzeniowym na Rathausplatz. Jego budowa rozpoczęła się w poniedziałek. Stoiska ruszą 22 listopada. Pozostaną otwarte do 23 grudnia.

ZOBACZ: Niemcy. Antyszczepionkowcy porównują się do ofiar nazistowskiego terroru

Odwiedzający będą musieli jednak zastosować się do nowych zasad, bowiem teren targu będzie podzielony na dwie części. Ogrodzenie oddzieli strefę 2G, do której wstęp mają tylko ozdrowieńcy lub zaszczepieni od tej dostępnej dla wszystkich chętnych.

Zasada 2G obowiązywać będzie w strefie gastronomicznej, gdzie goście mogą jeść i pić grzane wino. Ci, którzy nie przyjęli preparatu przeciw COVID-19 będą mogli robić zakupy wyłącznie we wspólnej części przy zachowaniu dystansu oraz założeniu maseczki ochronnej.

Austria z nowymi przepisami

Od poniedziałku również w Austrii obowiązują bardziej rygorystyczne zasady, związane z pandemią. Osoby niezaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem, będą "praktycznie wykluczone z miejsc publicznych". Przepisy zostały wprowadzone bezterminowo.

Przez miesiąc, do 6 grudnia, przewidziano okres przejściowy, w czasie którego będzie można dokonać brakujących szczepień. W tym czasie uznawane będą testy PCR. Specjalna zasada dotyczy osób, które zostały zaszczepione jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - muszą one ponowić szczepienie do 2 stycznia, w przeciwnym razie nie będą uznawane za zaszczepione.

ZOBACZ: Austria. Wprowadzono surowe przepisy. Niezaszczepieni "praktycznie wykluczeni z miejsc publicznych"

Zasada 2G dotyczy wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Wyjątkiem są osoby, dla których szczepienie nie jest możliwe z powodów zdrowotnych, a także dzieci do 12 roku życia. W przypadku młodzieży do 15 roku życia uwzględniany jest certyfikat, wystawiany na podstawie testów przeprowadzanych w szkołach.

Zasada 2G obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych - "do kina, teatru, na koncerty, do fryzjera, do podologa, do studia fitness lub na imprezy sportowe będzie można pójść tylko po zaszczepieniu lub wyzdrowieniu" - wylicza portal Vienna Online. Reguła 2G dotyczy też wizyt w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a także w branży hotelarskiej. Wyjątkiem są wizyty w miejscach opieki paliatywnej i hospicjach oraz na położnictwie, gdzie można nosić maskę FFP2.

Obowiązują bezterminowo

Ważność testu PCR określono na 72 godziny, testu antygenowego - 24 godziny. Maski nosi się w sklepach, a także w muzeach i bibliotekach. Konieczne jest używanie maski FFP2, podobnie jak obowiązuje to od dłuższego czasu w Wiedniu. Nie ma wymogu noszenia maski "w środowiskach 2G" takich jak zajazdy czy hotele.

Nie określono, jak długo będą obowiązywać nowe przepisy. Natomiast każda placówka (szpital, teatr, restauracja) ma możliwość określenia bardziej rygorystycznych przepisów na swoim terenie - np. wprowadzenie obowiązku noszenia masek lub okazania dodatkowego testu.

ac/zdr/rnd.de/PAP