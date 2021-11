Oficer prasowa policji w Rawiczu asp. sztab. Beata Jarczewska poinformowała, że w nocy z 31 października na 1 listopada pochodzący z Oleśnicy 43-letni kierowca tira powiadomił rawickich funkcjonariuszy o rzekomym napadzie.

Mężczyzna zawiadomił policjantów, że na drodze ekspresowej S5 śledzili go bandyci, którzy poruszali się kilkoma autami. - Gdy zjechał na MOP Folwark, oni też skręcili, następnie go pobili, przypalali rozgrzanym nożem oraz ukradli portfel z pieniędzmi i dokumentami – opisała zgłoszenie Jarczewska.

Policjanci nabrali wątpliwości

Policjanci, którzy zajęli się sprawą rzekomego rozboju rozmawiając z 43-latkiem nabrali wątpliwości, czy rzeczywiście doszło do napadu. Jak podkreśliła Jarczewska, kierowca mówił nieskładnie, zmieniał wersje wydarzeń i był nienaturalnie pobudzony. - Wszystko to brzmiało niewiarygodnie, wręcz absurdalnie - zaznaczyła.

Wersja wydarzeń przedstawiana przez kierowcę upadła, gdy w kabinie jego ciężarówki funkcjonariusze znaleźli rzekomo skradziony portfel i narkotyki. - W schowku w kabinie znajdował się woreczek strunowy z zawartością ponad 7 g amfetaminy. W innym miejscu kabiny znaleziono natomiast, tackę z uformowaną tzw. kreską z amfetaminy i plastikową kartę, która posłużyła do jej zrobienia - opisała policjantka.

- Nie wiadomo, czy zachowanie mężczyzny to efekt zbyt wybujałej wyobraźni, czy zażycia narkotyków, które zostały znalezione w kabinowe samochodu - przyznała Jarczewska.

43-latkowi przedstawiono zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu do trzech lat więzienia. Od mężczyzny pobrano także krew do badań, aby sprawdzić, czy kierował ciężarówką pod wpływem środków odurzających

