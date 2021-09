90-latka mieszkająca na warszawskim Targówku została okradziona we własnym domu przez wnuka. Mężczyzna groził jej śmiercią i zabrał 3,5 tys. zł. Teraz może spędzić w więzieniu nawet 12 lat. Kobieta trafiła do szpitala.

Agresywny mężczyzna napadł na staruszkę w jej własnym domu. 40-latek przewrócił swoją 90-letnią babcię, przytrzymał ją kolanem, a następnie przystawił jej nóż do gardła. Wnuk kilkukrotnie groził kobiecie, że ją zabije. Mężczyzna przeszukał mieszkanie i zabrał 3,5 tys. zł, które znalazł pod poduszką. Po napadzie kobieta trafiła do szpitala.

Jak ustalili policjanci 40-latek ukrywał się w jednym z hoteli w Śródmieściu. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim 350 zł. - Śledczy z Targówka ustalili, że kilka miesięcy wcześniej opuścił on zakład karny, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwo - relacjonuje kom. Paulina Onyszko, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji IV w Warszawie.

ZOBACZ: Śląsk. Sąd obniżył karę matce, która zabiła 4-miesięczną córkę. Prokurator Generalny wniósł kasację

Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. - Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. Podejrzanemu grozi jednak wyższy wymiar kary, bowiem przestępstwa tego dopuścił się w warunkach recydywy - informuje kom. Onyszko.

dsk/polsatnews.pl