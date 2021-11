Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że Mińsk i Moskwa są w stałym kontakcie w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej "poprzez wszystkie możliwe kanały, w tym kanały służb specjalnych".

- Mamy nadzieję, że ta sytuacja nie przybierze form, które będą zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa"- powiedział Pieskow. Ocenił także, że "białoruscy specjaliści pracują w sposób bardzo odpowiedzialny".

Przedstawiciel Kremla zapewnił, że Moskwa uważnie śledzi sytuację na granicy i dodał, że Rosja i Białoruś "wymieniają się informacjami".

Jednakże - zastrzegł - "jest to problem, który w tym przypadku dotyczy Białorusi i Polski. My zaś jesteśmy, oczywiście, bardzo zaniepokojeni".

"Sytuacja jest niepokojąca"

- Sytuacja jest napięta, niepokojąca. Wymaga to bardzo odpowiedzialnego zachowania obu stron, których to dotyczy. Bardzo uważnie to śledzimy - powiedział rzecznik Kremla.

Oświadczył także, że najważniejsze jest "życie i zdrowie tej wielkiej liczby ludzi, którzy zgromadzili się na granicy".

Ocenił, że ludzie ci "żądają, by ich przepuszczono przez granicę, próbują przeniknąć przez nią, żądają azylu - na przykład, w Polsce".

rsr/PAP