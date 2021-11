Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 9 listopada

We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 13,6 tys. nowych zakażeń i 11 tys. hospitalizowanych. Dla chorych przygotowano 16 tys. łóżek w szpitalach. Wielka Brytania wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, a w USA przeciwko sprawdzaniu zaszczepienia przez pracodawców protestują pracownicy. WHO przestrzega przed brakiem strzykawek, co może opóźnić program szczpień.