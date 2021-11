Mamy 13 644 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarły 220 osób. Tydzień temu - 2 listopada - resort zdrowia informował o trzykrotnie mniejszej liczbie zakażeń - 4,5 tys. nowych przypadkach COVID-19.

Mamy 13 644 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Są to osoby z województw: mazowieckiego (2823), lubelskiego (1605), małopolskiego (1011), śląskiego (859), pomorskiego (858), łódzkiego (795), wielkopolskiego (783), kujawsko-pomorskiego (770), dolnośląskiego (704), zachodniopomorskiego (699), podlaskiego (640), warmińsko-mazurskiego (607), podkarpackiego (606), lubuskiego (264), świętokrzyskiego (264) i opolskiego (205). 151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

zachodniopomorskiego (699), podlaskiego (640), warmińsko-mazurskiego (607), podkarpackiego (606), lubuskiego (264), świętokrzyskiego (264), opolskiego (205). 151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podał dalej resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 162 osoby.

Obecnie w szpitalach przebywa 11 010 chorych z COVID-19; w szpitalach przygotowane jest 16 570 łóżek dla pacjentów covidowych.

W całym kraju przygotowano także 1 477 respiratorów dla pacjentów z COVID-19, zajęte jest 914 urządzeń.

Tydzień temu, 2 listopada, resort zdrowia informował o 4,5 tys. nowych przypadków COVID-19; zmarło 9 chorych. W szpitalach było 7550 osób z COVID-19, w tym 634 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 125 179 przypadków. Zmarło 77 980 osób z COVID-19

Nowe przypadki koronawirusa. Co z obostrzeniami?

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany na antenie Radia Plus o to, czy rząd planuje wprowadzić kolejne obostrzenia powiedział, że na razie trend zachorowań jest obserwowany. Dodał, że wykresy, krzywe zachorowań wyglądają podobnie do tych ubiegłorocznych, ale tegoroczne są na "dużo niższym poziomie".

Andrusiewicz podał, że obserwując skalę zakażeń z tygodnia na tydzień w woj. lubelskim i podlaskim wzrosty "ujmując dzień dzisiejszy wyhamowały do poziomu poniżej 10 proc." - Oznacza to, że te oba województwa raczej są już przy szczycie tej czwartej fali, a pozostałe województwa jeszcze są w tym trendzie wzrostowym - powiedział.

Andrusiewicz przypomniał, że obecnie otwartych jest 18 szpitali tymczasowych. Dodał, że wkrótce planowane jest otwarcie szpitala w Płocku i jeszcze w tym miesiącu tymczasowego Szpitala Narodowego w Warszawie. Jak dodał, resort planuje, by w najbliższym czasie działały w Polsce 22 szpitale tymczasowe.

