Przy polsko-białoruskiej granicy w okolicy Kuźnicy gromadzą się setki migrantów. Jak podaje rzecznik służb specjalnych Stanisław Żaryn "rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego, siłowego wejścia na teren Polski". Krystyna Pawłowicz, sędzia TK i była posłanka PiS stwierdziła, że szturm migrantów to "zemsta Putina i Łukaszenki za porażki, które ponieśli ze strony Polski".

"To nie żaden »kryzys migracyjny« na naszej wsch.granicy.. To czysta ZEMSTA Putina i Łukaszenki za porażki jakie w przeszłości i obecnie ponieśli ze strony Polski. To wieczna zemsta Rosji,dziś »ubrana w migrantów«…" (pisownia oryginalna - red) - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.

To nie żaden „kryzys migracyjny” na naszej wsch.granicy..

To czysta ZEMSTA Putina i Łukaszenki za porażki jakie w przeszłości i obecnie ponieśli ze strony Polski.

To wieczna zemsta Rosji,dziś „ubrana w migrantów”… — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) November 8, 2021

Tłum przy granicy. Pawłowicz: na kolana zdrajcy!

Wcześniej sędzia Trybunału Konstytucyjnego oskarżyła polityków opozycji o pomoc Putinowi i Łukaszence w ataku na polską granicę. Jak przyznała powinni oni błagać o wybaczenie polskich żołnierzy, strażników granicznych i ich rodziny. Polityków opozycji nazwała "zdrajcami".

‼️‼️Opozycjo !

NA KOLANA !!!

PRZEPRASZAJCIE POLAKÓW za WSPÓLNY z Putinem i Łukaszenką ATAK na wschodnie GRANICE RP !!!

BŁAGAJCIE o WYBACZENIE żołnierzy WOJSKA Polskiego i STRAŻY GRANICZNEJ i ich RODZINY !

Na kolana ZDRAJCY ! ‼️‼️ https://t.co/hZ8WRrGd3t — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) November 8, 2021

Kilka dni temu Pawłowicz ostrzegała przed wybuchem wojny i przypominała na Twitterze o obowiązku obrony ojczyzny. W kontrowersyjnych słowach odniosła się do społeczności LGBT oraz osób wspierających Strajk Kobiet.

dsk/ml/polsatnews.pl