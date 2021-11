Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Radosław Fogiel (PiS), Andrzej Dera (Kancelaria Prezydenta). Grzegorz Schetyna (PO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL).

W miniony weekend media obiegła historia 30-latki, która trafiła do szpitala w Pszczynie będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.

W związku z tym zdarzeniem w sobotę w Warszawie odbył się protest pod hasłem "Ani jednej więcej". Demonstracje zorganizowano - jak informowali organizatorzy - także w około 70 miastach w Polsce i na świecie.

bas/Polsat News/Polsatnews.pl