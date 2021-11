"Ani jednej więcej". Protesty w całej Polsce

Po godz. 15:30 w całej Polsce rozpoczęły się marsze pod hasłem "Ani jednej więcej", zorganizowane po śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Kobieta trafiła do szpitala będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. 30-latka zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Warszawski protest rozpoczął się po godz. 15:30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie skierował się w stronę siedziby Ministerstwa Zdrowia.





W marszu w Warszawie biorą udział m.in. Donald Tusk, Barbara Nowacka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Piekarska, Dariusz Joński, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Biejat i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.





Marsze odbywają się także m.in. w Białymstoku, Dzierżoniowie, Elblągu, Kielcach, Gdańsku, Łodzi i Pszczynie, mieście, w którym zmarła 30-latka. Tam w proteście bierze udział m.in. poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

Protestujący, którzy przyszli w sobotę przed Trybunał Konstytucyjny mają ze sobą transparenty z hasłami: "Jej serce jeszcze biło", "Mogła żyć" i "Prawa kobiet, prawami człowieka". Na początku protestu organizatorzy poprosili o schowanie flag partyjnych. Wiele osób trzyma portret zmarłej 30-latki.

Udział w warszawskim marszu zapowiedziała również posłanka Polski2050 Hanna Gill-Piątek. Podkreśliła, że nie wie, jaką decyzję w tej sprawie podejmie lider ugrupowania Szymon Hołownia. Zaznaczyła, że Polska 2050 opowiada się za tym, by ubiegłoroczny wyrok TK ws. aborcji uznać za nieobowiązujący, "wrócić obecnie do tzw. kompromisu aborcyjnego".

Nie mogę wziąć udziału w proteście, ale jestem z Wami. Prawo jest dla człowieka a więc także dla kobiet.#anijednawiecej pic.twitter.com/hk0SdXBkiZ — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) November 6, 2021

"Jestem dziś w Toruniu,moim rodzinnym mieście, by spotkać się z rodziną i odwiedzić groby rodziców. O 18, wraz z żoną, siostrą i szwagrem wezmę udział w proteście przeciw nieludzkiej ustawie Przyłębskiej, która - egzekwowana przez Ziobro i jego prokuratorów -zagraża życiu kobiet" - napisał na Twitterze Leszek Balcerowicz.

Śmierć 30-letniej Izabeli

W miniony weekend media obiegła historia 30-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w Pszczynie będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu. W poniedziałek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbył się milczący protest w związku ze śmiercią kobiety pod hasłem "Ani jednej więcej".

ZOBACZ: Mec. Jolanta Budzowska: Nie wiem, co siedziało w głowach lekarzyMec. Jolanta Budzowska: Nie wiem, co siedziało w głowach lekarzy

Szpital w Pszczynie, gdzie zmarła 30-letnia kobieta opublikował w piątek oświadczenie. "Podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu pacjentki" - przekazano. Jak dodano, placówka "deklaruje pełną otwartość na współpracę ze wszystkimi właściwymi organami podejmującymi działania kontrolne i wyjaśniające".

