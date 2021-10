Do programu Bogdan Rymanowski zaprosił: Sławomira Mentzena z Konfederacji, Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy, Radosława Fogla z PiS, Marka Sawickiego z PSL, Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta i Mariusza Witczaka z PO.

- W najbliższych paru miesiącach wykrystalizuje się kompromisowy w ramach Zjednoczonej Prawicy pomysł, który będzie jednocześnie do zaakceptowania dla prezydenta - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki pytany o rządowe plany likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.





W środę TSUE poinformował, że Polska, z uwagi na to, iż nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

