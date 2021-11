Na razie nie ma żadnych planów odejścia od systemowej nauki stacjonarnej – powiedział w piątek w Polskim Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że na wypadek załamania się wydolności służby zdrowia opracowane zostały różne scenariusze, a szkoły są przygotowane do przejścia na naukę zdalną.

Minister edukacji zaznaczył, że nauka stacjonarna w szkołach nie jest zagrożona.

- Oczywiście na dziś. Nie wiemy, jakie będą wzrosty zakażeń w następnych dniach, a przede wszystkim, jakie będą wzrosty hospitalizacji. Póki co nie ma żadnych planów odejścia od systemowej nauki stacjonarnej, poza przypadkami indywidualnymi w skali całego kraju, gdzie dyrektorzy szkół wraz z sanepidem podejmują decyzję o przejściu na kwarantannę i na naukę zdalną w poszczególnych klasach lub całej szkoły – wyjaśnił.

Czarnek przyznał, że wraz ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wzrasta także liczba szkół, które przechodzą na czasową naukę zdalną.

"Zostały opracowane scenariusze"

- Jest to przejście tylko na okres kwarantanny, a później powrót do szkoły. To wzrasta, ale nadal zdecydowanie ponad 90 proc. dzieci i młodzieży uczy się stacjonarnie bez przeszkód – stwierdził.

Dodał, że na wypadek załamania się wydolności służby zdrowia opracowane zostały różne scenariusze trybu nauki w szkołach.

- Gdyby wydarzyło się coś bardzo złego w najbliższej przyszłości, czyli radykalny wzrost zakażeń i hospitalizacji i brak wydolności służby zdrowia, te scenariusze są. Ale póki co nie przewidujemy ich uruchomienia, uczymy się stacjonarnie – zastrzegł minister edukacji i nauki.

Poinformował, że system jest przygotowany do przejścia na naukę zdalną.

- Wszystkie szkoły są podłączone do szybkiego internetu, przytłaczająca większość do internetu szerokopasmowego. Szkoły są wyposażone w system komputerowy – mówił.

aml/PAP