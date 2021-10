Czarnek: dopóki to możliwe, a póki co nie jest przewidywana zmiana, nauka będzie stacjonarna 31.10.2021, 19:35 Polska

PAP/Rafał Guz

- Spodziewam się, że najpierw, jeśli by do tego dochodziło, to będziemy mieli ograniczenia w innych sferach życia publicznego, a nie w szkole, bo wszyscy mamy świadomość, że nauka zdalna wyrządziła potężne straty zarówno w wiedzy, jak i kondycji fizycznej oraz psychicznej naszych uczniów - stwierdził Czarnek, odnosząc się do potencjalnego zamknięcia szkół.